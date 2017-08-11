Губернатор Приморья проинспектировал реконструкцию Владивостокского цирка
11.08.2017, 10:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В преддверии Дня строителя Губернатор края Владимир Миклушевский посетил один из знаковых для Приморья объектов – Владивостокский цирк. Глава региона проинспектировал реконструкцию объекта и поздравил строителей с профессиональным праздником.
Глава региона ознакомился с ходом работ и выслушал доклад представителей подрядной организации, работающей на объекте. Строители обещают закончить работы к концу 2017 года.
Так, в настоящее время завершается отделка здания. В холлах цирка уже работают декораторы и художники, которые методом аэрографии создают фрески на стенах и потолках. В служебных помещениях отделка практически завершена.
Полным ходом идут работы в зрительном зале и на манеже. По словам подрядчика, уже закуплено две тысячи кресел и специальное манежное покрытие, рекомендованное Росгосцирком. Всё оборудование – российского производства. Также ожидается поставка специального холодильного оборудования, где будут храниться продукты для кормления цирковых животных.
Владимир Миклушевский напомнил, что уже сегодня необходимо начать поиск организаций, которые будут оказывать в цирке сервисные услуги.
«Предприятия общественного питания также должны задуматься о покупке оборудования – холодильников, прилавков, барных стоек. Нужно подумать о столах, стульях, скамейках в холлах. Неправильно, если мы сделаем красивый цирк, а людям в нём будет некомфортно», – подчеркнул Губернатор.
Также Владимиру Миклушевскому продемонстрировали работу автоматизированной системы управления климатом и энергообеспечением объекта, а также систему мониторинга состояния несущих конструкций, поддерживающих купол цирка.
На прилегающей к цирку территории ведётся благоустройство и монтируется система удаления ливневых стоков. Владимир Миклушевский напомнил представителям администрации Владивостока о необходимости выполнить их часть работы: провести озеленение, отремонтировать подпорную стену, тротуар и проезжую часть, установить новые лестницы.
В завершение визита Владимир Миклушевский поздравил коллектив компании с профессиональным праздником.
«Вы своими руками делаете наш край лучше и привлекательнее. Уверен, каждый из вас гордится результатами своего труда», – отметил глава региона, пожелав строителям и ветеранам отрасли здоровья, новых интересных проектов и вручил почётные грамоты.
Глава региона ознакомился с ходом работ и выслушал доклад представителей подрядной организации, работающей на объекте. Строители обещают закончить работы к концу 2017 года.
Так, в настоящее время завершается отделка здания. В холлах цирка уже работают декораторы и художники, которые методом аэрографии создают фрески на стенах и потолках. В служебных помещениях отделка практически завершена.
Полным ходом идут работы в зрительном зале и на манеже. По словам подрядчика, уже закуплено две тысячи кресел и специальное манежное покрытие, рекомендованное Росгосцирком. Всё оборудование – российского производства. Также ожидается поставка специального холодильного оборудования, где будут храниться продукты для кормления цирковых животных.
Владимир Миклушевский напомнил, что уже сегодня необходимо начать поиск организаций, которые будут оказывать в цирке сервисные услуги.
«Предприятия общественного питания также должны задуматься о покупке оборудования – холодильников, прилавков, барных стоек. Нужно подумать о столах, стульях, скамейках в холлах. Неправильно, если мы сделаем красивый цирк, а людям в нём будет некомфортно», – подчеркнул Губернатор.
Также Владимиру Миклушевскому продемонстрировали работу автоматизированной системы управления климатом и энергообеспечением объекта, а также систему мониторинга состояния несущих конструкций, поддерживающих купол цирка.
На прилегающей к цирку территории ведётся благоустройство и монтируется система удаления ливневых стоков. Владимир Миклушевский напомнил представителям администрации Владивостока о необходимости выполнить их часть работы: провести озеленение, отремонтировать подпорную стену, тротуар и проезжую часть, установить новые лестницы.
В завершение визита Владимир Миклушевский поздравил коллектив компании с профессиональным праздником.
«Вы своими руками делаете наш край лучше и привлекательнее. Уверен, каждый из вас гордится результатами своего труда», – отметил глава региона, пожелав строителям и ветеранам отрасли здоровья, новых интересных проектов и вручил почётные грамоты.
Источник: http://primorsky.ru