ОРЕАНДА-НОВОСТИ. X Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета пройдёт с 17 по 26 февраля 2017 года. Юбилейный фестиваль обещает стать самым масштабным, зрелищным и запоминающимся за все 10 лет существования проекта. Традиционно в программу форума войдут музыкальные и театральные вечера, а также балетный гала, концерты этнической, джазовой и рок-музыки.

Зрители увидят лучшие мировые премьеры фестиваля Юрия Башмета. На сцену Зимнего театра и зала Органной и камерной музыки выйдут сам маэстро, а также Денис Мацуев, Константин Хабенский, Леонид Ярмольник, Артуро Сандоваль, звезды «Гранд опера», Большого и Мариинского театров.

Юрий Башмет привезёт в Сочи сразу три оркестра. Гости и жители Сочи услышат музыку камерного ансамбля «Солисты Москвы», Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», а также оркестра китайских народных инструментов. Для юбилейного фестиваля новую постановку, мировую премьеру подготовил Виктор Крамер: музыкальный спектакль «Севильский цирюльник», в основу которого легли знаменитый сюжет П. Бомарше и музыка Дж. Россини.

Впервые в рамках фестиваля будет представлен специальный проект для детей. Для младших школьников подготовлена программа «Пишем перьями стихи», а для учащихся средних и старших классов – литературный квест «Загадки и премудрости русского языка».

21 февраля юных слушателей ждёт сказка для детей и взрослых с оркестром по произведению А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Завершится юбилейный X Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета 26 февраля гала-концертом.

Впервые в истории фестиваля часть концертов пройдёт не только в Зимнем театре, но и в горах, в ставшем уже знаменитым курорте «Роза Хутор», который уже который год привлекает любителей активного зимнего отдыха.

В этом году в рамках фестиваля пройдут сразу три академии. Уже во второй раз - Молодёжная музыкальная академия, которая проводится совместно со школой Королевы Елизаветы Шапель (Бельгия) и Крассел фестивалем (Финляндия). И впервые - Академия молодых композиторов под руководством профессора, художественного руководителя Московской филармонии Александра Чайковского и Академия молодых оперных певцов под управлением профессора, художественного руководителя Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрия Вдовина.