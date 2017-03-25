ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Манеже 25 марта арт-группа "Хор Турецкого" даст концерт, приуроченный ко Дню работника культуры. В программе — диалог артистов со зрителями, яркое шоу с оригинальной режиссурой и сценографией, в котором прозвучат любимые несколькими поколениями слушателей композиции и авторские песни.

Жанровый репертуар коллектива не имеет границ: от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты исполняют песни более чем на 10 языках. В прошлом году "Хор Турецкого" отпраздновал 25-летие творческой деятельности.