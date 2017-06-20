ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве началась инженерная подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны от Красной площади к парку «Зарядье». В этот прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Он станет главной дорогой для горожан и туристов, которые будут следовать в новый парк от метро «Площадь Революции».

Участки, где будет идти строительство, обнесут специальными ограждениями. Для пешеходов сделают временные деревянные настилы с пандусами и спусками. Инженерные компании заменят трубы газопровода и водопровода и проложат каналы подземной кабельной канализации, в которые уберут все провода.

Только после этого на территории единой пешеходной зоны начнутся основные работы по программе «Моя улица». Там поставят бортовой камень, сделают мощение крупными гранитными плитами, установят новые уличные скамейки и фонари с энергосберегающими лампами. Последним этапом благоустройства на Биржевой площади, в Рыбном и Богоявленском переулках станет высадка деревьев, которая запланирована на осень. Специально перекрывать улицы на время работ не планируют.