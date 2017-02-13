Рельеф парка "Зарядье" в Москве полностью сформирован
13.02.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Рельеф парка «Зарядье», который начали формировать летом прошлого года, готов, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Сейчас в Зарядье уже высажено более 200 взрослых деревьев - берёзы и хвойные, весной специалисты посадят еще около 500 растений», - рассказал М. Хуснуллин.
Кроме того, в парке появятся дубы, клёны, ивы, липы, рябины и яблони, а также 7 тыс. кустарников и многолетние цветы. Весной начнётся и устройство дорожек парка. Их общая площадь составит более 30 тысяч «квадратов».
Также в высокой степени готовности находится подземный паркинг, рассчитанный на 430 машиномест.
Проект парка «Зарядья» предусматривает реконструкцию Москворецкой набережной, на которой будет оборудован спуск к воде, а вдоль берега протянется зона отдыха с лавочками и кафетериями. Набережную соединят с парком подземным переходом с музеем.
Напомним, ландшафтный парк «Зарядье» строится на месте снесённой гостиницы «Россия» около Красной площади. Здесь расположатся четыре природно-ландшафтные зоны, характерные для России: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.
«Зарядье» станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. Он соединит пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.
Как ранее заявил М. Хуснуллин, открыть «Зарядье» планируется в 2017 году.
«Сейчас в Зарядье уже высажено более 200 взрослых деревьев - берёзы и хвойные, весной специалисты посадят еще около 500 растений», - рассказал М. Хуснуллин.
Кроме того, в парке появятся дубы, клёны, ивы, липы, рябины и яблони, а также 7 тыс. кустарников и многолетние цветы. Весной начнётся и устройство дорожек парка. Их общая площадь составит более 30 тысяч «квадратов».
Также в высокой степени готовности находится подземный паркинг, рассчитанный на 430 машиномест.
Проект парка «Зарядья» предусматривает реконструкцию Москворецкой набережной, на которой будет оборудован спуск к воде, а вдоль берега протянется зона отдыха с лавочками и кафетериями. Набережную соединят с парком подземным переходом с музеем.
Напомним, ландшафтный парк «Зарядье» строится на месте снесённой гостиницы «Россия» около Красной площади. Здесь расположатся четыре природно-ландшафтные зоны, характерные для России: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.
«Зарядье» станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. Он соединит пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.
Как ранее заявил М. Хуснуллин, открыть «Зарядье» планируется в 2017 году.