ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке «Останкино» 9 июля стартует III Фестиваль духовых оркестров. Выступления лучших музыкальных коллективов из разных стран мира пройдут на новой площадке — «Зелёный театр. Сцена на воде».

Программу фестиваля откроет голландский коллектив Broken Brass Ensemble. Восемь участников оркестра сохраняют традиции новоорлеанской школы и объединяют в своём репертуаре фанк, джаз, соул и хип-хоп, а их композиции наполнены лёгкостью и свободой. В мае октет выпустил очередной альбом и отправился на международные гастроли.

Концерты фестиваля будут проходить еженедельно. Участники представят классические и джазовые музыкальные произведения, композиции в стиле фанк и соул. Мероприятие завершится большим концертом в День города.

I Фестиваль духовых оркестров прошёл на ВДНХ в 2015 году. За два года музыкальное событие стало ярким звеном культурной жизни столицы. За это время его площадки посетили тысячи москвичей и гостей города.

Начало в 14:00. Вход свободный.