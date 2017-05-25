III Международный органный фестиваль Vox Venetia Nordica 2017 стартует 3 июня
25.05.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Органные уикенды в храме Святого Станислава неизменно предлагают петербургской публике и гостям культурной столицы изысканные, яркие и разнообразные программы. В течение всего лета будут звучать многочисленные органные, инструментальные и другие интересные концерты. Первый летний месяц посвящен III Международному органному фестивалю Vox Venetia Nordica 2017, который стартует 3 июня. Этот творческий проект уже хорошо известен в Петербурге, любим и востребван взыскательной публикой. Весь июнь в стенах храма - выступления лучших российских и зарубежных музыкантов.
Римско-католический храм Святого Станислава
Улица Союза Печатников, дом 22
Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов
По будним дням – в 20 часов
3 июня 2017 года, суббота, 19 часов
Гала – концерт
Открытие III Международного органного фестиваля Vox Venetia Nordica 2017
Гречанинов, Гендель, Бах, Окс, Вавилов
Камерный хор «Петербургские серенады»
Художественный руководитель и дирижёр Егор Лосев
Лауреаты международных конкурсов
Екатерина Маришкина (орган)
Мария Лебедева (орган)
Анна Аджемова (сопрано)
Санкт-Петербург
Missa festiva (Праздничная месса) выдающегося русского композитора Александра Гречанинова впервые прозвучит в Петербурге. В 1937 году на конкурсе церковной музыки в Париже это сочинение получило Первую премию и было исполнено в Соборе Нотр-Дам де Пари. Необычайно светлая и торжественная месса, созданная по традиционному шестичастному циклу католического канона, в то же время пронизана оригинальной славянской песенной мелодикой. Особый колорит сочинению придает органное сопровождение. Органичное дополнение к центральному событию концерта – золотые хиты камерной вокальной музыки в исполнении Анны Аджемовой.
4 июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
СовершенноЛетний концерт
Вивальди, Пьяццолла, Чайковский, Мендельсон
Лауреат Международных конкурсов Мария Лебедева (орган, Санкт-Петербург)
Один из первых концертов фестиваля посвящен "летней" музыке. Прозвучат сочинения, специально созданные композиторами для прославления самого тёплого и радостного времени года - органные версии концертов Вивальди и Пьяццоллы из циклов «Времена года», летние пьесы Чайковского и даже музыка Мендельсона к комедии «Сон в летнюю ночь»! Встречайте лето с обаятельной петербургской органисткой Марией Лебедевой!
7 июня 2017, среда, 20 часов
Вечер вокальной музыки
Эпоха золотого пения
Лауреаты международных конкурсов
Яна Прокопенко (сопрано, Италия)
Екатерина Цес (фортепиано , Россия)
В этот вечер перед вами выступит лауреат международных конкурсов, великолепное сопрано Яна Прокопенко в сопровождении обладательницы гран-при Международного конкурса пианистов имени Шопена Екатерины Цес (фортепиано). Богатая программа концерта порадует фейрверком виртуозных арий эпохи барокко – сочинения Вивальди, Броски, Генделя, а также оперные шедевры Беллини и Россини. Концерт ведет кандидат искусствоведения Лилия Шамова.
8 июня, 2017 года, четверг, 20 часов
Органный концерт
Бах в зеркале романтизма
Бах, Мендельсон, Карг-Элерт, Франк, Вьерн
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов
(орган, Санкт-Петербург)
Гений Иоганна Себастьяна Баха повлиял на всю историю мировой музыки. Формы, в которых он воплощал гармонии мира, нашли отклик у его последователей через 100 лет после смерти гения и продолжают находить его в наши дни. Феликс Мендельсон, первооткрыватель Баха в XIX веке, продолжил традиции великого кантора, наполняя их драматизмом своего времени. В период расцвета романтизма, во Франции утвердился новый тип инструмента - симфонический орган. По мнению исследователя Баха - Альберта Швейцера, из-за особенностей органостроения французский симфонический орган более близок к музыке Баха, чем его немецкий собрат. Убежденный "бахианец" Сезар Франк пишет знаменитую Прелюдию, фугу и вариацию, отчасти навеянную произведениями Баха. Немецкий композитор Зигфрид Карг-Элерт вобрал в себя и немецкое, и французское влияние. Симфонический хорал Jesu, meine Freude блестяще передает дух времени начала XX века. Луи Вьерн - ученик Сезара Франка, в своих сочинениях сочетал строгое полифоническое мышление и бурное романтическое изложение. Слепой от рождения музыкант был титулярным органистом Собора Парижской Богоматери в Париже и с успехом гастролировал в разных странах мира. Его знаменитая органная Симфония №5 написана под впечатлением от американских органов-гигантов и являет собой замечательный образец позднего симфонического стиля мастера.
9 июня 2017 года, пятница, 20часов
Органно – вокальный вечер
Les poèmes français
Дюпре, Вьерн, Рене-Батон, Мессиан
Лауреат Международного конкурсаТатьяна Татаринова (меццо-сопрано, Нижний Новгород)
Лауреат Международных конкурсов Иван Татаринов (орган, фортепиано, Санкт-Петербург)
Франция первой половины XX столетия стала кладезем самого изощренного и таинственного музыкального искусства. Загадочный флер насквозь пронизывает как мрачные опусы символистов, так и возвышенные гимны музыкантов - мистиков из Парижа. Уникальную и изысканную программу из редко звучащих сочинений французских композиторов представит семейный дуэт: лауреат Международных конкурсов, вокалистка, композитор, музыковед и педагог Татьяна Татаринова (меццо-сопрано) и её сын - молодой, но уже достаточно хорошо известный в России и за рубежом органист и композитор Иван Татаринов. На этот раз маэстро выступит в одном вечере как органист и пианист. Музыканты приоткроют дымчатую завесу французской музыки в необычной программе "Les poèmes français", где помимо грандиозных органных опусов Дюпре и Вьерна, прозвучат редко исполняемые вокальные сочинения последнего, а также утонченная лирика Рене- Батона и ОливьеМессиана.
10 июня 2017 года, суббота, 19 часов
Органно-инструментальный концерт
Эхо старых соборов
Бах, Райнкен, Верачини, Леклер, Линдберг, Пеетерс
Мистика старых соборов. Гулкое эхо шагов и отзвучавшего органа. Отблески солнца и лунные блики на витражах. Каждый собор – это целый мир и множество нерасказанных историй. Любимый публикой Санкт-Петребургский концертный дуэт, содружество скрипки и органа – Марк Таубе и Екатерина Маришкина поделятся с публикой мистическими откровениями в июньский светлый, истинно петербургский вечер.
11июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Немецкая фантазия
Эберлин, Бах, Райнбергер, Регер
Регина Каменщикова (орган, Санкт-Петербург)
Немецкая фантазия. Великая музыка разных эпох: Эберлин, Райнбергер, Регер. Органная Планета, центр всеобщего притяжения - Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество Макса Регера, крупнейшего немецкого органиста и композитора позднего романтизма, были неразрывно связаны с музыкой и именем Баха. «Бах для меня — начало и конец всякой музыки», - говорил Регер. В течение одного вечера публика получит уникальную возможность совершить звуковое путешествие во времени и пространстве от эпохи барокко до позднего романтизма – из века XVIII в век XX с известной петербургской органисткой Региной Каменщиковой.
15 июня 2017 года, четверг, 20 часов
Европейские гости уикендов
Звуковые лабиринты
Стэнли, Бах, Мендельсон, Вьерн Эбен, Яначек, Литез, Шурин
Лауреат Международных конкурсов Станислав Шурин (Словакия)
Разнообразный спектр органной музыки, от старинных волюнтариев до сочинений наших дней, представит европейский гость фестиваля - Станислав Шурин (Словакия). Публика совершит увлекательное путешествие по звуковым лабиринтам Джона Стэнли, Иоганна Себасьтьяна Баха, Петра Эбена, Леоша Яначека, Гастона Литэза, а также авторских сочинений самого музыканта. Концерт посвящен памяти выдающегося чешского композитора и органитса Петра Эбена, и носит название созвучное его музыкальному циклу: «Лабиринт мира и рай сердца». Путь от суеты мира к гармонии сердца может быть пройден за один вечер, благодаря магии прекрасной музыки.
16 июня 2017 года, пятница, 20 часов
Органный концерт с видеопроекцией
На пути к звездам
Бах, Куперен, Лист, Бергман, Михель, Меркель
Роланд Фойт (орган, Германия)
Немецкий гость фестиваля Ролданд Фойт предлагает необычный взгляд на музыку разных эпох: музыка и картины основаны на точных математических расчётах созвездия четырёх галилеевых спутников Юпитера. Это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Все картины, проекции которых будут демонстрироваться во время концерта, написаны одним и тем же художником – Хербертом Граве в четырех разных жанрах, соответствующих исполняемой музыке. Прозвучат сочинения Баха, Куперена, Листа, Бергмана, Михеля, Меркеля.
17 июня 2017 года, суббота, 19 часов
Органный концерт
Сквозь времена и эпохи
Лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков (орган, Воронеж)
Фейрверк самых ярких и разнообразных эмоций от лауреата Международного конкурса Михаила Каталикова. Органные хиты Баха и Регера. Пересечение миров барокко и романтизма самой «органной» страны - Германии. Транскрипции популярной музыки Вагнера в переложении французского романтика Дюбуа для органа, а также фрагменты из Пер - Гюнта Грига в органной обработке Лемара. Все это – в концерте молодого органиста, лауреата Международных конкурсов Михаила Каталикова.
18 июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Органная юность Петербурга
Бах, Франк Форе, Жигу, Ален,
Татьяна Чаусова и её ученики
Алина Федосеева, Анна Киселёва, Мария Никифорова, Елизавета Лобанова, Александр Масловский (орган), Юлия Яковенко (сопрано), Марина Комарова (скрипка)
Добрая традиция уикендов - представлять органные классы разных мастеров-наставнииков Санкт-Петербурга, городов России и Европы. Яркие гала- концерты молодых органистов неизменно привлекают публику, позволяя ей в течение одного концерта услышать сразу же нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. 18 июня своим талантом поделятся воспитанники профессора Санкт-Петербургской консерватории Татьяны Чаусовой. В программе – Букстехуде, Бах, Франк, Жигу
22 июня 2017 года, четверг, 20 часов
Изыски барокко
Лауреаты Wan Vassenaer competition
Ансамбль старинной музыки Barocco concertato
Бибер, Любек, Фрескобальди, Шмельцер,
Мария Крестинская, барочная скрипка
Руст Позюмский, виола да гамба
Елизавета Панченко, орган
«Ренессанс, барокко, классицизм, романтизм – каждый стиль заслуживает отдельного изучения, каждое произведение заслуживает исполнения в соответствии со временем своего написания. Ибо, погружаясь в мир великих эпох прошлого, изучая язык, символику, аллегории – можно проникнуть в великие тайны музыки, стиля, времени, истории и этим создавать невидимую нить, связующую их через века с эпохой настоящей. В этом мы и видим свою задачу как исполнителей», считают участиники этого уникального ансамбля, известного победой на одном из самых престижных международных конкурсов старинной музыки - Wan Vassenaer competition. Погрузится в изысканный и одновременно бурный мир БАРОККО с дерзкими и талантливыми молодыми музыкантами – уникальная возможность открыть для себя новый богатейший мир звуков.
23 июня 2017 года, пятница, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
Музыкальные открытия
Клейн, Глезер, Бунк, Эбен Ройттер, Маннс
Борис Баринов (альт)
Михаил Мищенко (орган)
Дарья Росицкая (меццо-сопрано)
Андрей Петров (скрипка)
Санкт-Петербург
Магия альта, изысканность скрипки и вокальные откровения в ансамбле с органом. Музыка разных стран Европы, практически не звучащая в России. Вечер открытий для любителей настоящей музыки. Звуковые мосты между эпохами, странами и стилями. Изысканность звуковой палитры и тончайшие эмоции от замечательного дуэта петербургских музыкантов, отмечающего в этом году 10-летий творческий юбилей. Истинный праздник для самых взыскательных ценителей настоящей музыки от Бориса Баринова (альт) и Михаила Мищенко (орган) В концерте принимают участие Дарья Росицкая (меццо-сопрано) и Андрей Петров (скрипка).
24 июня 2017, суббота , 19 часов
Органный концерт
Властелины органа
Иоганн Себастьян Бах и Сезар Франк
Лауреат Международных конкурсов Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург)
Германия и Франция. Две великие Органные Страны. Бах и Франк. Альфа и омега всех органистов. Судьба романтической органной музыки просто немыслима без влияния великого лейпцигского кантора. Музыку «Орфея из Сен-Клотильд», Сезара Франка, выдающегося родоначальника французского симфонического органа Лист сравнил с шедеврами Баха! В середине XIX века именно Франк возродил искусство органной импровизации, в котором ему, как в своё время и Баху, не было равных. Лиричные и героические, камерные и масштабные опусы двух гениев – в программе талантливой петербургской органистки Юлии Глазковой.
25 июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Загадка Сезара Франка
Лауреат Международных конкурсов Виктория Гамазова (орган, Украина)
Органная музыка испокон веков говорит, прежде всего, о Боге. Понять её нам сложнее, чем людям XVII или даже XIX века – ведь в звукописи композиторы зашифровывали особый смысл, важные послания… Как их прочесть? Можно ли читать музыкальное сочинение, как книгу, наполняя каждый звук конкретным смыслом? Тома исследований посвящены загадкам музыки И.С.Баха, великого музыкального шифровальщика. Что же общего между Бахом и Франком? Почему Франка ещё при жизни называли Бахом XIX века? Прикоснуться к шедеврам величайшего французского композитора - романтика и разгадать их тайны приглашает органистка Виктория Гамазова.
Продолжительность концертов – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Римско-католический храм Святого Станислава
Улица Союза Печатников, дом 22
Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов
По будним дням – в 20 часов
3 июня 2017 года, суббота, 19 часов
Гала – концерт
Открытие III Международного органного фестиваля Vox Venetia Nordica 2017
Гречанинов, Гендель, Бах, Окс, Вавилов
Камерный хор «Петербургские серенады»
Художественный руководитель и дирижёр Егор Лосев
Лауреаты международных конкурсов
Екатерина Маришкина (орган)
Мария Лебедева (орган)
Анна Аджемова (сопрано)
Санкт-Петербург
Missa festiva (Праздничная месса) выдающегося русского композитора Александра Гречанинова впервые прозвучит в Петербурге. В 1937 году на конкурсе церковной музыки в Париже это сочинение получило Первую премию и было исполнено в Соборе Нотр-Дам де Пари. Необычайно светлая и торжественная месса, созданная по традиционному шестичастному циклу католического канона, в то же время пронизана оригинальной славянской песенной мелодикой. Особый колорит сочинению придает органное сопровождение. Органичное дополнение к центральному событию концерта – золотые хиты камерной вокальной музыки в исполнении Анны Аджемовой.
4 июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
СовершенноЛетний концерт
Вивальди, Пьяццолла, Чайковский, Мендельсон
Лауреат Международных конкурсов Мария Лебедева (орган, Санкт-Петербург)
Один из первых концертов фестиваля посвящен "летней" музыке. Прозвучат сочинения, специально созданные композиторами для прославления самого тёплого и радостного времени года - органные версии концертов Вивальди и Пьяццоллы из циклов «Времена года», летние пьесы Чайковского и даже музыка Мендельсона к комедии «Сон в летнюю ночь»! Встречайте лето с обаятельной петербургской органисткой Марией Лебедевой!
7 июня 2017, среда, 20 часов
Вечер вокальной музыки
Эпоха золотого пения
Лауреаты международных конкурсов
Яна Прокопенко (сопрано, Италия)
Екатерина Цес (фортепиано , Россия)
В этот вечер перед вами выступит лауреат международных конкурсов, великолепное сопрано Яна Прокопенко в сопровождении обладательницы гран-при Международного конкурса пианистов имени Шопена Екатерины Цес (фортепиано). Богатая программа концерта порадует фейрверком виртуозных арий эпохи барокко – сочинения Вивальди, Броски, Генделя, а также оперные шедевры Беллини и Россини. Концерт ведет кандидат искусствоведения Лилия Шамова.
8 июня, 2017 года, четверг, 20 часов
Органный концерт
Бах в зеркале романтизма
Бах, Мендельсон, Карг-Элерт, Франк, Вьерн
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов
(орган, Санкт-Петербург)
Гений Иоганна Себастьяна Баха повлиял на всю историю мировой музыки. Формы, в которых он воплощал гармонии мира, нашли отклик у его последователей через 100 лет после смерти гения и продолжают находить его в наши дни. Феликс Мендельсон, первооткрыватель Баха в XIX веке, продолжил традиции великого кантора, наполняя их драматизмом своего времени. В период расцвета романтизма, во Франции утвердился новый тип инструмента - симфонический орган. По мнению исследователя Баха - Альберта Швейцера, из-за особенностей органостроения французский симфонический орган более близок к музыке Баха, чем его немецкий собрат. Убежденный "бахианец" Сезар Франк пишет знаменитую Прелюдию, фугу и вариацию, отчасти навеянную произведениями Баха. Немецкий композитор Зигфрид Карг-Элерт вобрал в себя и немецкое, и французское влияние. Симфонический хорал Jesu, meine Freude блестяще передает дух времени начала XX века. Луи Вьерн - ученик Сезара Франка, в своих сочинениях сочетал строгое полифоническое мышление и бурное романтическое изложение. Слепой от рождения музыкант был титулярным органистом Собора Парижской Богоматери в Париже и с успехом гастролировал в разных странах мира. Его знаменитая органная Симфония №5 написана под впечатлением от американских органов-гигантов и являет собой замечательный образец позднего симфонического стиля мастера.
9 июня 2017 года, пятница, 20часов
Органно – вокальный вечер
Les poèmes français
Дюпре, Вьерн, Рене-Батон, Мессиан
Лауреат Международного конкурсаТатьяна Татаринова (меццо-сопрано, Нижний Новгород)
Лауреат Международных конкурсов Иван Татаринов (орган, фортепиано, Санкт-Петербург)
Франция первой половины XX столетия стала кладезем самого изощренного и таинственного музыкального искусства. Загадочный флер насквозь пронизывает как мрачные опусы символистов, так и возвышенные гимны музыкантов - мистиков из Парижа. Уникальную и изысканную программу из редко звучащих сочинений французских композиторов представит семейный дуэт: лауреат Международных конкурсов, вокалистка, композитор, музыковед и педагог Татьяна Татаринова (меццо-сопрано) и её сын - молодой, но уже достаточно хорошо известный в России и за рубежом органист и композитор Иван Татаринов. На этот раз маэстро выступит в одном вечере как органист и пианист. Музыканты приоткроют дымчатую завесу французской музыки в необычной программе "Les poèmes français", где помимо грандиозных органных опусов Дюпре и Вьерна, прозвучат редко исполняемые вокальные сочинения последнего, а также утонченная лирика Рене- Батона и ОливьеМессиана.
10 июня 2017 года, суббота, 19 часов
Органно-инструментальный концерт
Эхо старых соборов
Бах, Райнкен, Верачини, Леклер, Линдберг, Пеетерс
Мистика старых соборов. Гулкое эхо шагов и отзвучавшего органа. Отблески солнца и лунные блики на витражах. Каждый собор – это целый мир и множество нерасказанных историй. Любимый публикой Санкт-Петребургский концертный дуэт, содружество скрипки и органа – Марк Таубе и Екатерина Маришкина поделятся с публикой мистическими откровениями в июньский светлый, истинно петербургский вечер.
11июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Немецкая фантазия
Эберлин, Бах, Райнбергер, Регер
Регина Каменщикова (орган, Санкт-Петербург)
Немецкая фантазия. Великая музыка разных эпох: Эберлин, Райнбергер, Регер. Органная Планета, центр всеобщего притяжения - Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество Макса Регера, крупнейшего немецкого органиста и композитора позднего романтизма, были неразрывно связаны с музыкой и именем Баха. «Бах для меня — начало и конец всякой музыки», - говорил Регер. В течение одного вечера публика получит уникальную возможность совершить звуковое путешествие во времени и пространстве от эпохи барокко до позднего романтизма – из века XVIII в век XX с известной петербургской органисткой Региной Каменщиковой.
15 июня 2017 года, четверг, 20 часов
Европейские гости уикендов
Звуковые лабиринты
Стэнли, Бах, Мендельсон, Вьерн Эбен, Яначек, Литез, Шурин
Лауреат Международных конкурсов Станислав Шурин (Словакия)
Разнообразный спектр органной музыки, от старинных волюнтариев до сочинений наших дней, представит европейский гость фестиваля - Станислав Шурин (Словакия). Публика совершит увлекательное путешествие по звуковым лабиринтам Джона Стэнли, Иоганна Себасьтьяна Баха, Петра Эбена, Леоша Яначека, Гастона Литэза, а также авторских сочинений самого музыканта. Концерт посвящен памяти выдающегося чешского композитора и органитса Петра Эбена, и носит название созвучное его музыкальному циклу: «Лабиринт мира и рай сердца». Путь от суеты мира к гармонии сердца может быть пройден за один вечер, благодаря магии прекрасной музыки.
16 июня 2017 года, пятница, 20 часов
Органный концерт с видеопроекцией
На пути к звездам
Бах, Куперен, Лист, Бергман, Михель, Меркель
Роланд Фойт (орган, Германия)
Немецкий гость фестиваля Ролданд Фойт предлагает необычный взгляд на музыку разных эпох: музыка и картины основаны на точных математических расчётах созвездия четырёх галилеевых спутников Юпитера. Это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Все картины, проекции которых будут демонстрироваться во время концерта, написаны одним и тем же художником – Хербертом Граве в четырех разных жанрах, соответствующих исполняемой музыке. Прозвучат сочинения Баха, Куперена, Листа, Бергмана, Михеля, Меркеля.
17 июня 2017 года, суббота, 19 часов
Органный концерт
Сквозь времена и эпохи
Лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков (орган, Воронеж)
Фейрверк самых ярких и разнообразных эмоций от лауреата Международного конкурса Михаила Каталикова. Органные хиты Баха и Регера. Пересечение миров барокко и романтизма самой «органной» страны - Германии. Транскрипции популярной музыки Вагнера в переложении французского романтика Дюбуа для органа, а также фрагменты из Пер - Гюнта Грига в органной обработке Лемара. Все это – в концерте молодого органиста, лауреата Международных конкурсов Михаила Каталикова.
18 июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Органная юность Петербурга
Бах, Франк Форе, Жигу, Ален,
Татьяна Чаусова и её ученики
Алина Федосеева, Анна Киселёва, Мария Никифорова, Елизавета Лобанова, Александр Масловский (орган), Юлия Яковенко (сопрано), Марина Комарова (скрипка)
Добрая традиция уикендов - представлять органные классы разных мастеров-наставнииков Санкт-Петербурга, городов России и Европы. Яркие гала- концерты молодых органистов неизменно привлекают публику, позволяя ей в течение одного концерта услышать сразу же нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. 18 июня своим талантом поделятся воспитанники профессора Санкт-Петербургской консерватории Татьяны Чаусовой. В программе – Букстехуде, Бах, Франк, Жигу
22 июня 2017 года, четверг, 20 часов
Изыски барокко
Лауреаты Wan Vassenaer competition
Ансамбль старинной музыки Barocco concertato
Бибер, Любек, Фрескобальди, Шмельцер,
Мария Крестинская, барочная скрипка
Руст Позюмский, виола да гамба
Елизавета Панченко, орган
«Ренессанс, барокко, классицизм, романтизм – каждый стиль заслуживает отдельного изучения, каждое произведение заслуживает исполнения в соответствии со временем своего написания. Ибо, погружаясь в мир великих эпох прошлого, изучая язык, символику, аллегории – можно проникнуть в великие тайны музыки, стиля, времени, истории и этим создавать невидимую нить, связующую их через века с эпохой настоящей. В этом мы и видим свою задачу как исполнителей», считают участиники этого уникального ансамбля, известного победой на одном из самых престижных международных конкурсов старинной музыки - Wan Vassenaer competition. Погрузится в изысканный и одновременно бурный мир БАРОККО с дерзкими и талантливыми молодыми музыкантами – уникальная возможность открыть для себя новый богатейший мир звуков.
23 июня 2017 года, пятница, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
Музыкальные открытия
Клейн, Глезер, Бунк, Эбен Ройттер, Маннс
Борис Баринов (альт)
Михаил Мищенко (орган)
Дарья Росицкая (меццо-сопрано)
Андрей Петров (скрипка)
Санкт-Петербург
Магия альта, изысканность скрипки и вокальные откровения в ансамбле с органом. Музыка разных стран Европы, практически не звучащая в России. Вечер открытий для любителей настоящей музыки. Звуковые мосты между эпохами, странами и стилями. Изысканность звуковой палитры и тончайшие эмоции от замечательного дуэта петербургских музыкантов, отмечающего в этом году 10-летий творческий юбилей. Истинный праздник для самых взыскательных ценителей настоящей музыки от Бориса Баринова (альт) и Михаила Мищенко (орган) В концерте принимают участие Дарья Росицкая (меццо-сопрано) и Андрей Петров (скрипка).
24 июня 2017, суббота , 19 часов
Органный концерт
Властелины органа
Иоганн Себастьян Бах и Сезар Франк
Лауреат Международных конкурсов Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург)
Германия и Франция. Две великие Органные Страны. Бах и Франк. Альфа и омега всех органистов. Судьба романтической органной музыки просто немыслима без влияния великого лейпцигского кантора. Музыку «Орфея из Сен-Клотильд», Сезара Франка, выдающегося родоначальника французского симфонического органа Лист сравнил с шедеврами Баха! В середине XIX века именно Франк возродил искусство органной импровизации, в котором ему, как в своё время и Баху, не было равных. Лиричные и героические, камерные и масштабные опусы двух гениев – в программе талантливой петербургской органистки Юлии Глазковой.
25 июня 2017 года, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Загадка Сезара Франка
Лауреат Международных конкурсов Виктория Гамазова (орган, Украина)
Органная музыка испокон веков говорит, прежде всего, о Боге. Понять её нам сложнее, чем людям XVII или даже XIX века – ведь в звукописи композиторы зашифровывали особый смысл, важные послания… Как их прочесть? Можно ли читать музыкальное сочинение, как книгу, наполняя каждый звук конкретным смыслом? Тома исследований посвящены загадкам музыки И.С.Баха, великого музыкального шифровальщика. Что же общего между Бахом и Франком? Почему Франка ещё при жизни называли Бахом XIX века? Прикоснуться к шедеврам величайшего французского композитора - романтика и разгадать их тайны приглашает органистка Виктория Гамазова.
Продолжительность концертов – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)