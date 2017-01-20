II Международный арктический студенческий форум открывается в Норвегии
20.01.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в городе Тромсе (Норвегия), в рамках ежегодной международной конференции "Арктические рубежи - 2017", начнёт свою работу Второй Международный арктический студенческий форум. В мероприятии примут участие студенты из России, Норвегии, Канады, Финляндии, Великобритании, Франции, Италии, Латвии, Голландии, Перу, Таджикистана, Турции, Украины и США.
Нашу страну на форуме представляют студенты - победители конкурса, проведённого Русским географическим обществом совместно с норвежской исследовательской компанией "Акваплан Нива".
Нашу страну на форуме представляют студенты - победители конкурса, проведённого Русским географическим обществом совместно с норвежской исследовательской компанией "Акваплан Нива".