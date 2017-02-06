IV Транссибирский Арт-Фестиваль пройдёт с марта по октябрь 2017 года
06.02.2017, 17:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. IV Транссибирский Арт-Фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, пройдёт с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучит в период с 15 марта по 3 апреля. Новосибирск остается центром Фестиваля, посвящённого в этом году 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения. Второй «точкой притяжения», сопоставимой по количеству и значимости музыкальных событий, станет Красноярск. Традиционно будут охвачены города Новосибирской области Бердск, Ордынское и Искитим, второй год подряд Транссиб прозвучит в Санкт-Пентербурге, и впервые – в Тюмени и Самаре. Как и в 2016 году, зарубежная часть Фестиваля охватит Израиль и Японию, концерты в этих странах пройдут осенью 2017 года.
К четвёртому году жизни Фестиваль обзавелся несколькими значимыми традициями, одной из которых стало представление премьерного исполнения. Ранее публике уже были представлены сочинения Беньямина Юсупова, Леры Ауэрбах, Афродиты Райкопулу. В этом году площадка Транссибирского Арт-Фестиваля даст концертную жизнь произведению «Dreamdancers», Концерту для трубы-пикколо и флюгельгорна с оркестром, немецкого композитора Энйотта Шнайдера (Enjott Schneider). Композитор, музыковед, аранжировщик, профессор мюнхенского Университета музыки и сценических искусств, президент Ассоциации немецких композиторов, Председатель наблюдательного совета GEMA (немецкий аналог РАО) Э. Шнайдер так пишет о своём сочинении: «Сон показывает нашу душу в чистом виде, в ее таинственной бесконечности. В то же время, во сне мы погружаемся в архаические миры и бури эмоций, не ограниченные условностями реалий. Меня очень привлекает мир сюрреализма, где духовная трансцендентность связана с банальностью повседневной жизни и с помощью коллажа, перевоплощений, метаморфоз, я пытаюсь превратить знакомое и банальное во что-то неизвестное».
Традиция премьерных показов в этом году слилась с родившейся в прошлом году традицией представления исполнителей различных инструментальных групп. И, если в прошлом году солировали деревянные духовые (гобой и кларнет), то в этом году на первый фестивальный план выходят медные духовые: наряду с солистами премьерного концерта Сергеем Накаряковым (труба, флюгельгорн) и Отто Заутером (труба-пикколо) публика получит возможность услышать Аркадия Шилклопера (валторна), Андрея Илькива (труба), Элиаса Файнгерша (тромбон).
В русле основного принципа фестивальной политики – приглашение музыкантов мирового уровня для получения музыкантами и слушателями самого разностороннего опыта – лежит участие в концертных программах Фестиваля пианистов Николаса Ангелича (США), Даны Чиокарли (Франция), виолончелиста и органиста Александра Князева, скрипачей Леонидаса Кавакоса (Греция), Леонарда Шрайбера (Бельгия), Со-Ок Ким (Великобритания), альтиста Андрея Гридчук (Германия), виолончелиста Пабло Феррандеса (Испания).
Наряду с исполнительским мастерством, Фестиваль представит когорту выдающихся дирижеров. В свой юбилейный год за пульт Новосибирского академического симфонического оркестра встанет Владимир Федосеев; две концертные программы вместе с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» представит Владимир Спиваков; концерт «Вивальдиссимо» пройдет под управлением дирижера и скрипача Джулиано Карминьолы (Италия); молодой латвийский дирижёр Андрис Пога представит программу «Лед и пламя»; Илья Король (Австрия) представит баховские «Страсти по Иоанну». Пять фестивальных программ, включая концерт в Санкт-Петербурге, представит Владимир Ланде, художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра, отмечающего в этом году 40-летний юбилей. Концерт-открытие Фестиваля, посвящённый 80-летию Новосибирской филармонии, принимающей активное участие в организации и проведении всех концертов Транссиба, поручен художественному руководителю Оперы и Филармонического оркестра Марселя Лоренсу Фостеру (США).
В рамках форума состоится концерт-чествование 60-летнего юбилея Новосибирской консерватории, Alma Mater художественного руководителя Фестиваля Вадима Репина. В гала-концерте на сцену выйдут как состоявшиеся музыканты, представители первых выпусков, так и сегодняшние студенты вуза.
К четвёртому году жизни Фестиваль обзавелся несколькими значимыми традициями, одной из которых стало представление премьерного исполнения. Ранее публике уже были представлены сочинения Беньямина Юсупова, Леры Ауэрбах, Афродиты Райкопулу. В этом году площадка Транссибирского Арт-Фестиваля даст концертную жизнь произведению «Dreamdancers», Концерту для трубы-пикколо и флюгельгорна с оркестром, немецкого композитора Энйотта Шнайдера (Enjott Schneider). Композитор, музыковед, аранжировщик, профессор мюнхенского Университета музыки и сценических искусств, президент Ассоциации немецких композиторов, Председатель наблюдательного совета GEMA (немецкий аналог РАО) Э. Шнайдер так пишет о своём сочинении: «Сон показывает нашу душу в чистом виде, в ее таинственной бесконечности. В то же время, во сне мы погружаемся в архаические миры и бури эмоций, не ограниченные условностями реалий. Меня очень привлекает мир сюрреализма, где духовная трансцендентность связана с банальностью повседневной жизни и с помощью коллажа, перевоплощений, метаморфоз, я пытаюсь превратить знакомое и банальное во что-то неизвестное».
Традиция премьерных показов в этом году слилась с родившейся в прошлом году традицией представления исполнителей различных инструментальных групп. И, если в прошлом году солировали деревянные духовые (гобой и кларнет), то в этом году на первый фестивальный план выходят медные духовые: наряду с солистами премьерного концерта Сергеем Накаряковым (труба, флюгельгорн) и Отто Заутером (труба-пикколо) публика получит возможность услышать Аркадия Шилклопера (валторна), Андрея Илькива (труба), Элиаса Файнгерша (тромбон).
В русле основного принципа фестивальной политики – приглашение музыкантов мирового уровня для получения музыкантами и слушателями самого разностороннего опыта – лежит участие в концертных программах Фестиваля пианистов Николаса Ангелича (США), Даны Чиокарли (Франция), виолончелиста и органиста Александра Князева, скрипачей Леонидаса Кавакоса (Греция), Леонарда Шрайбера (Бельгия), Со-Ок Ким (Великобритания), альтиста Андрея Гридчук (Германия), виолончелиста Пабло Феррандеса (Испания).
Наряду с исполнительским мастерством, Фестиваль представит когорту выдающихся дирижеров. В свой юбилейный год за пульт Новосибирского академического симфонического оркестра встанет Владимир Федосеев; две концертные программы вместе с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» представит Владимир Спиваков; концерт «Вивальдиссимо» пройдет под управлением дирижера и скрипача Джулиано Карминьолы (Италия); молодой латвийский дирижёр Андрис Пога представит программу «Лед и пламя»; Илья Король (Австрия) представит баховские «Страсти по Иоанну». Пять фестивальных программ, включая концерт в Санкт-Петербурге, представит Владимир Ланде, художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра, отмечающего в этом году 40-летний юбилей. Концерт-открытие Фестиваля, посвящённый 80-летию Новосибирской филармонии, принимающей активное участие в организации и проведении всех концертов Транссиба, поручен художественному руководителю Оперы и Филармонического оркестра Марселя Лоренсу Фостеру (США).
В рамках форума состоится концерт-чествование 60-летнего юбилея Новосибирской консерватории, Alma Mater художественного руководителя Фестиваля Вадима Репина. В гала-концерте на сцену выйдут как состоявшиеся музыканты, представители первых выпусков, так и сегодняшние студенты вуза.