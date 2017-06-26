I Международный музыкальный фестиваль Fiori musicali пройдёт в римско-католическом храме Святого Станислава
26.06.2017, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 4 июля по 30 августа в римско-католическом храме Святого Станислава пройдет новый фестиваль Fiori Musicali, приняв эстафету у завершившегося 25 июля III Летнего международного фестиваля Vox Venetia Nordica. В этот раз, наряду с органом, будет представлена разноголосая и яркая палитра самых разнообразных музыкальных инструментов. Сольные фортепианные концерты, вокальные и квартетные вечера, звучание альтовой домры и даже…бандонеона! Музыка самых разных жанров и эпох. Задумка нового творческого проекта кроется в самом названии - Fiori musicali. Добро пожаловать в Сад Музыки с его удивительными цветами!
Римско-католический храм Святого Станислава
Улица Союза Печатников 22
I Международный музыкальный фестиваль Fiori musicali
4 июля 2017 – 30 августа 2017
Начало по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов, по будним дням – в 20 часов
4 июля 2017, вторник 20 часов
Инструментальный концерт
Калейдоскоп эмоций
Бах, Стравинский, Брух, Хачатурян
Чарующее звучание виолончели в вечернем пространстве старого храма. Изысканная, волнующая душу программа дуэта молодых, любимых публикой музыкантов - виолончелистки Татьяны Тутыниной и органистки Марии Лебедевой, которая в этот раз сменит амплуа и… сядет за рояль! Сочинения Баха, Стравинского, Кассадо, Бруха, Таривердиева, Хачатуряна – летний калейдоскоп ярчайших и неповторимых эмоций.
Лауреаты международных конкурсов
Татьяна Тутынина (виолончель)
Мария Лебедева (фортепиано)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
6 июля 2017, четверг, 20 часов
Астор Пьяццолла. Забвение и пробуждение
Редко звучащий поздний Пьяццолла - музыкальная медитация, близкая борхесовским «Сновидениям» в интерпретации ансамбля ANIMA. Незабываемый вечер музыкальных открытий, пронизанный флером белых ночей и удивительной энергетикой храмового пространства. Под влиянием баховской полифонии Пьяццолла создал особую музыкальную форму – танго-фуга. Маэстро Нового Танго явил миру уникальный стиль музыки XX века, полный драматизма и страсти, лирики и меланхолии. Удивительный синтез итальянской, испанской, немецкой культур. Открытие открытий: неожиданное и гениальное! Астор Пьяццолла сочинял и аранжировал музыку, используя сочетание различных инструментов, но истинная душа его музыки - бандонеон, завораживающий своим магическим тембром немецкий инструмент с великой аргентинской судьбой. Этот духовой язычковый музыкальный инструмент, разновидность гармоники, назван по имени его изобретателя — Генриха Банда. Сначала бандонеон использовался для исполнения духовной музыки в церквях Германии, заменяя орган. В конце XIX века он был завезён в Аргентину и вошёл в состав танго-оркестров. Именно благодаря бандонеону, аргентинское танго получило своё пронзительно-щемящее звучание, привлекающее к нему великое множество поклонников и по сей день.
Лауреат международной премии «ASTOR PIAZZOLLA»
Ансамбль ANIMA
Музыкальный руководитель - Наталия Козлова (бандонеон)
Алиса Федорова (скрипка)
Екатерина Стадлер (скрипка)
Константин Плеханов (скрипка, альт)
Иван Мельник (виолончель)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 июля 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Дорогами времени
Шайдеман, Бах, Видор, Вьерн, Эмбри, импровизации
Органист и композитор Джонатан Эмбри впервые даст сольный концерт в России. Программа охватит богатейший спектр органной музыки: от Шайдеманна и Баха, до французских корифеев «симфонического» органа: Видора, Вьерна и Дюрюфле. Кроме того, музыкант продемонстрирует импровизацию на тему интермеццо Микаэла Таривердиева из кинофильма «Дороги», завершив концерт своим собственным сочинением.
Джонатан Эмбри (орган, США-Канада)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 июля 2017, вторник, 20 часов
На волне романтизма
Шопен, Брамс, Чайковский, Рахманинов
За роялем - блестящий молодой пианист Евгений Зарецкий, в мае 2017 года одержавший абсолютную победу на престижном международном музыкальном конкурсе Rising Stars в Берлине (Германия) с правом выступить в Берлинской филармонии. Романтическая, будоражащая воображение программа из сочинений Брамса, Шопена и Чайковского, окутанная флером петербургской белой ночи, прозвучит на великолепном рояле Bechstein (Бехштейн) в историческом интерьере храма Святого Станислава.
Лауреат международных конкурсов Евгений Зарецкий
(фортепиано, Санкт-Петербург)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
13 июля 2017, четверг, 20 часов
Литературно-музыкальный вечер: поэзия и музыка Франции
Ветер дерзаний
Бизе, Франк, Сен-Санс, Пуленк, Мессаже
Музыкально-литературный вечер, пронизанный духом прекрасной Франции. Стихотворения Жака Бреля, Антонена Арто, Алена Боске, Эжена Гильвик и музыка Жоржа Бизе, Сезара Франка, Камилла Сен-Санса, Андре Мессаже и Франсиса Пуленка. Необычный творческий проект солистов театра "Зазеркалье" Александра Сикорского (художественное слово), великолепного тенора Дмитрия Каляки и лауреатов международных конкурсов Романа Мамина (кларнет) и Екатерины Маришкиной (фортепиано). Мы всё время несёмся вперёд, только вперёд, как можно скорее. Успеть, обогнать, быть первым... в чём?.. Мы делаем карьеру, зарабатываем деньги, приобретаем много полезных и дорогих вещей, но теряем самое дорогое - СЕБЯ. У нас нет времени и сил позаботиться о том, что нужно, необходимо для жизни души: о любви – всепоглощающей и безмерной, о романтике - пробивающейся сквозь асфальт обыденности; о дерзаниях, которые, как свежий и хлесткий ветер могут смести с наших душ копоть каждодневной рутины. В программе вечера будут звучать слова и музыка, пришедшие из другой эпохи. Из времени, когда не боялись отдать себя любви, отчаяться и вновь воспрянуть духом, размышляя о бренном и вечном. Артисты предлагают публике разговор о том, что волнует каждого, разговор "по-французски" - страстный, дерзкий, элегантный.
Лауреаты Международных конкурсов
Александр Сикорский (художественное слово)
Дмитрий Каляка (тенор)
Роман Мамин (кларнет)
Екатерина Маришкина (фортепиано)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
15 июля 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Между Россией и Германией
(Бах и русская органная музыка)
Бах, Каратыгин, Таривердиев, Янченко, Дубкова
Московская гостья фестиваля Анна Юркова перекинет звуковой мост из Германии в Россию. На этой удивительной прогулке публика встретится с Бахом, центром притяжения вех органистов и поклонников Короля инструментов, а также с нашими соотечественниками: Вячеславом Каратыгиным, Микаэлом Таривердиевым, Олегом Янченко и Ириной Дубковой. Что объединяет столь разные стили и эпохи? Ответ на этот вопрос – в концерте Анны Юрковой.
Лауреат международных конкурсов Анна Юркова (орган, Москва)
18 июля 2017, вторник, 20 часов
Вокальный концерт
Три века русского романса
Виельгорский, Римский – Корсаков, Рахманинов, Чайковский, Свиридов, Николаев
Романс. Целый маленький спектакль, представленный всего лишь за несколько минут, и именно поэтому сражающий публику наповал. Мгновенная пейзажная зарисовка. Объяснение в любви. Любовная драма и… маргаритки, сирень, магия ночи и обещание на рассвете. Погрузиться в многообразие русского романса, пройдя за один концерт через три века, публика сможет всего лишь в течение одного вечера вечер. Тончайшие движения души в лучших русских романсах в программе «Три века русского романса» лауреатов международных конкурсов, очаровательных Лейлы Эйвазовой (сопрано) и Татьяны Жирихиной (фортепиано)
Лауреаты международных конкурсов
Лейла Эйвазова (сопрано)
Татьяна Жирихина (фортепиано)
Санкт-Петербург
Концерт ведет Елена Бабченкова
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
20 июля 2017, четверг, 20 часов
Концерт камерной музыки
Альтовая домра и фортепиано
Волшебство струн
В этот вечер под сводами храма Святого Станислава зазвучит редкий инструмент - альтовая домра. Низкому, бархатистому, проникновенному голосу этого уникального инструмента подвластны самые разнообразные интонации. Тембровые возможности альтовой домры особенно ярко проявляются в ансамбле с фортепиано. Программа «Волшебство струн» - это чудо соприкосновения с интереснейшими образцами камерной инструментальной музыки разных стран и эпох вместе с лауреатами международных конкурсов Иваном Амолиным (домра-альт) и Александрой Мещеряковой (фортепиано). Энергичный Бортнянский, элегантный Бетховен, проникновенный Шуберт и другие композиторы составят компанию в этом необычном путешествии в необозримый мир музыки.
Лауреаты международных конкурсов
Иван Амолин (домра-альт)
Александра Мещерякова, фортепиано
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
22 июля 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Торжество звука
Вивальди, Бах, Моцарт, Вагнер, Глинка, Коземиренко
Неуемная искренность Вивальди и философские размышления Баха. Фундаментальность Генделя и филигранная звукопись Моцарта. Романтические откровения Боэльмана, Райнбергера и Вагнера. Хор «Славься» Глинки в неожиданном органном варианте. Оригинальные сочинения для органа и хиты мировой классики в авторских транскрипциях выдающихся композиторов и главной героини это вечера – органистки Елены Коземиренко. Кроме всемирно признанных классических шедевров, Елена исполнит свои собственные самобытные сочинения.
Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, лауреат международных конкурсов
Елена Козимиренко (орган, Ханты-Мансийск)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
23 июля, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
В кругу великих
Бах, Мендельсон, Регер, Карг-Элерт, Лист
Лауреат многочисленных музыкальных конкурсов, молодая петербургская органистка Эльнора Гросс представит яркую и разноплановую программу, где наряду известными сочинениями Баха, Регера, Мендельсона и Листа, прозвучат 11 хоральных импровизаций органиста и композитора Зигфрида Карг-Элерта, творчество которого практически неизвестно в России. Его сочинения для органа представляют не меньший интерес, чем опусы его знаменитого современника Макса Регера. В изысканном и узнаваемом музыкальном почерке композитора сконцентрировались черты переходной эпохи. 66 хоральных импровизаций - первое сочинение Карг-Элерта для органа, которое сразу же поставило его в один ряд с выдающимися композиторами его времени, писавшими для Короля инструментов. В процессе работы он уделил пристальное внимание изучению литургических текстов. «Это было то время, – писал композитор, когда я пережил самые возвышенные часы в своей жизни, поскольку мне открылась огромная сила невыразимого величественного языка Библии и скупых и почти всепоглощающих стихов наших лютеранских гимнов. Я читал снова и снова». Масштабный опус, состоящий из шести книг, отражает события литургического календаря: Рождество, Великий пост, Пасху и т. д. В отношении формы Карг-Элерт был великим новатором, идя на смелые эксперименты. Благодаря «66 хоральным импровизациям, композитор привлёк к себе внимание ведущих органистов. Особый интерес его сочинения вызвали в Англии и Австралии, где даже стали устраивать фестивали органной музыки в его честь. Считается, что композитор был первым, кто начал писать импрессионистскую музыку для органа. В концерте Эльноры Гросс прозвучат 11 хоральных импровизаций из опуса этого самобытного мастера.
Лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс (орган, Санкт-Петербург)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
26 июля 2017, среда, 20 часов
Квартетный вечер
Любимые мелодии
Бах, Вивальди, Брамс
Любимые, неподвластные времени мелодии. Бах и Вивальди, Дворжак и Шостакович в исполнении Пушкин - квартета. Обаятельные и талантливые выпускницы Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Нагорная (скрипка), Полина Фоминцева (скрипка) Татьяна Комиссарова (альт), Татьяна Тутынина (виолончель) за три года существования этого музыкального сообщества успели уже очень много. Разнообразный репертуар, выступления на лучших концертных площадках Петербурга, участие в Международных фестивалях, а главное, свой собственный неповторимый и запоминающийся почерк.
Лауреат II Международного конкурса имени Леопольда Ауэра «Пушкин-квартет» в составе:
Полина Фоминцева (скрипка)
Мария Топилина (скрипка)
Татьяна Комиссарова (альт)
Татьяна Тутынина (виолончель)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
28 июля, пятница, 20 часов
Инструментальный концерт
Галерея образов
Дебюсси, Рахманинов, Сен-Санс, Бах, Пьяццолла
Петербург в конце июля. Шелест пышных крон и невнятная зыбь каналов. Эхо переулков и тени, скользящие по площадям. И… вереница бесконечных образов города-миража. Программа, которую представят Антонина Шишканова и Антон Алексеевский, удивительно созвучна этому времени года в Петербурге. Дебюсси и Сен-Санс, Бах и Пьцолла, Рахманинов и Чаковский в завораживающем единении флейты и арфы.
Лауреат международных конкурсов Антонина Шишканова (арфа)
Антон Алексеевский (флейта)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
29 июля 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Легенды и фантазии
Моцарт, Лист, Кличка, Дюрюфле
Жанр фантазии — неиссякаемый ресурс для воплощения самых смелых и дерзких идей композиторов разных стран и времен, начиная с эпохи Возрождения, до наших дней. В программе молодой виртуозной органистки Татьяны Иваньшиной – две фантазии. Одна из них принадлежит Моцарту и вызывает особый интерес, так как венские классики нечасто писали для органа. Для композиторов-романтиков жанр фантазии стал настоящим даром свыше – ведь здесь их воображение могло разыгрываться безгранично, тем более в контексте такого уникального инструмента, как орган. Получасовая фантазия Листа на тему хорала Мейербера «Ad nos, ad salutarem undam» из оперы «Пророк», раскрывает неиссякаемые возможности Короля инструментов. В драматургию концерта очень удачно вписывается многоплановая романтическая Легенда чешского композитора и органиста Йозефа Клички, а также Прелюдия и фуга на тему АLAIN последнего французского романтика, Мориса Дюрюфле, посвящённая памяти его трагически погибшего на войне друга Жана Алена - талантливого композитора и органиста.
Лауреат Международных конкурсов Татьяна Иваньшина (орган, Россия-Чехия)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
30 июля, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Великолепие органа
Букстехуде, Бах, Мендельсон, Вьерн, Глазунов, Сокола
Орган во всем своем великолепии - в программе Вячеслава Золотовского. Жанры, известные уже в эпоху барокко, вот уже несколько столетий занимающие главенствующее место в творчестве органных композиторов всех мировых школ. В одном концерте - лучшее из золотого фонда органного репертуара от Баха до Милоша Сокола.
Вячеслав Золотовский (орган, Нижний Новгород)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Римско-католический храм Святого Станислава
Улица Союза Печатников 22
I Международный музыкальный фестиваль Fiori musicali
4 июля 2017 – 30 августа 2017
Начало по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов, по будним дням – в 20 часов
4 июля 2017, вторник 20 часов
Инструментальный концерт
Калейдоскоп эмоций
Бах, Стравинский, Брух, Хачатурян
Чарующее звучание виолончели в вечернем пространстве старого храма. Изысканная, волнующая душу программа дуэта молодых, любимых публикой музыкантов - виолончелистки Татьяны Тутыниной и органистки Марии Лебедевой, которая в этот раз сменит амплуа и… сядет за рояль! Сочинения Баха, Стравинского, Кассадо, Бруха, Таривердиева, Хачатуряна – летний калейдоскоп ярчайших и неповторимых эмоций.
Лауреаты международных конкурсов
Татьяна Тутынина (виолончель)
Мария Лебедева (фортепиано)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
6 июля 2017, четверг, 20 часов
Астор Пьяццолла. Забвение и пробуждение
Редко звучащий поздний Пьяццолла - музыкальная медитация, близкая борхесовским «Сновидениям» в интерпретации ансамбля ANIMA. Незабываемый вечер музыкальных открытий, пронизанный флером белых ночей и удивительной энергетикой храмового пространства. Под влиянием баховской полифонии Пьяццолла создал особую музыкальную форму – танго-фуга. Маэстро Нового Танго явил миру уникальный стиль музыки XX века, полный драматизма и страсти, лирики и меланхолии. Удивительный синтез итальянской, испанской, немецкой культур. Открытие открытий: неожиданное и гениальное! Астор Пьяццолла сочинял и аранжировал музыку, используя сочетание различных инструментов, но истинная душа его музыки - бандонеон, завораживающий своим магическим тембром немецкий инструмент с великой аргентинской судьбой. Этот духовой язычковый музыкальный инструмент, разновидность гармоники, назван по имени его изобретателя — Генриха Банда. Сначала бандонеон использовался для исполнения духовной музыки в церквях Германии, заменяя орган. В конце XIX века он был завезён в Аргентину и вошёл в состав танго-оркестров. Именно благодаря бандонеону, аргентинское танго получило своё пронзительно-щемящее звучание, привлекающее к нему великое множество поклонников и по сей день.
Лауреат международной премии «ASTOR PIAZZOLLA»
Ансамбль ANIMA
Музыкальный руководитель - Наталия Козлова (бандонеон)
Алиса Федорова (скрипка)
Екатерина Стадлер (скрипка)
Константин Плеханов (скрипка, альт)
Иван Мельник (виолончель)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 июля 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Дорогами времени
Шайдеман, Бах, Видор, Вьерн, Эмбри, импровизации
Органист и композитор Джонатан Эмбри впервые даст сольный концерт в России. Программа охватит богатейший спектр органной музыки: от Шайдеманна и Баха, до французских корифеев «симфонического» органа: Видора, Вьерна и Дюрюфле. Кроме того, музыкант продемонстрирует импровизацию на тему интермеццо Микаэла Таривердиева из кинофильма «Дороги», завершив концерт своим собственным сочинением.
Джонатан Эмбри (орган, США-Канада)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 июля 2017, вторник, 20 часов
На волне романтизма
Шопен, Брамс, Чайковский, Рахманинов
За роялем - блестящий молодой пианист Евгений Зарецкий, в мае 2017 года одержавший абсолютную победу на престижном международном музыкальном конкурсе Rising Stars в Берлине (Германия) с правом выступить в Берлинской филармонии. Романтическая, будоражащая воображение программа из сочинений Брамса, Шопена и Чайковского, окутанная флером петербургской белой ночи, прозвучит на великолепном рояле Bechstein (Бехштейн) в историческом интерьере храма Святого Станислава.
Лауреат международных конкурсов Евгений Зарецкий
(фортепиано, Санкт-Петербург)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
13 июля 2017, четверг, 20 часов
Литературно-музыкальный вечер: поэзия и музыка Франции
Ветер дерзаний
Бизе, Франк, Сен-Санс, Пуленк, Мессаже
Музыкально-литературный вечер, пронизанный духом прекрасной Франции. Стихотворения Жака Бреля, Антонена Арто, Алена Боске, Эжена Гильвик и музыка Жоржа Бизе, Сезара Франка, Камилла Сен-Санса, Андре Мессаже и Франсиса Пуленка. Необычный творческий проект солистов театра "Зазеркалье" Александра Сикорского (художественное слово), великолепного тенора Дмитрия Каляки и лауреатов международных конкурсов Романа Мамина (кларнет) и Екатерины Маришкиной (фортепиано). Мы всё время несёмся вперёд, только вперёд, как можно скорее. Успеть, обогнать, быть первым... в чём?.. Мы делаем карьеру, зарабатываем деньги, приобретаем много полезных и дорогих вещей, но теряем самое дорогое - СЕБЯ. У нас нет времени и сил позаботиться о том, что нужно, необходимо для жизни души: о любви – всепоглощающей и безмерной, о романтике - пробивающейся сквозь асфальт обыденности; о дерзаниях, которые, как свежий и хлесткий ветер могут смести с наших душ копоть каждодневной рутины. В программе вечера будут звучать слова и музыка, пришедшие из другой эпохи. Из времени, когда не боялись отдать себя любви, отчаяться и вновь воспрянуть духом, размышляя о бренном и вечном. Артисты предлагают публике разговор о том, что волнует каждого, разговор "по-французски" - страстный, дерзкий, элегантный.
Лауреаты Международных конкурсов
Александр Сикорский (художественное слово)
Дмитрий Каляка (тенор)
Роман Мамин (кларнет)
Екатерина Маришкина (фортепиано)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
15 июля 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Между Россией и Германией
(Бах и русская органная музыка)
Бах, Каратыгин, Таривердиев, Янченко, Дубкова
Московская гостья фестиваля Анна Юркова перекинет звуковой мост из Германии в Россию. На этой удивительной прогулке публика встретится с Бахом, центром притяжения вех органистов и поклонников Короля инструментов, а также с нашими соотечественниками: Вячеславом Каратыгиным, Микаэлом Таривердиевым, Олегом Янченко и Ириной Дубковой. Что объединяет столь разные стили и эпохи? Ответ на этот вопрос – в концерте Анны Юрковой.
Лауреат международных конкурсов Анна Юркова (орган, Москва)
18 июля 2017, вторник, 20 часов
Вокальный концерт
Три века русского романса
Виельгорский, Римский – Корсаков, Рахманинов, Чайковский, Свиридов, Николаев
Романс. Целый маленький спектакль, представленный всего лишь за несколько минут, и именно поэтому сражающий публику наповал. Мгновенная пейзажная зарисовка. Объяснение в любви. Любовная драма и… маргаритки, сирень, магия ночи и обещание на рассвете. Погрузиться в многообразие русского романса, пройдя за один концерт через три века, публика сможет всего лишь в течение одного вечера вечер. Тончайшие движения души в лучших русских романсах в программе «Три века русского романса» лауреатов международных конкурсов, очаровательных Лейлы Эйвазовой (сопрано) и Татьяны Жирихиной (фортепиано)
Лауреаты международных конкурсов
Лейла Эйвазова (сопрано)
Татьяна Жирихина (фортепиано)
Санкт-Петербург
Концерт ведет Елена Бабченкова
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
20 июля 2017, четверг, 20 часов
Концерт камерной музыки
Альтовая домра и фортепиано
Волшебство струн
В этот вечер под сводами храма Святого Станислава зазвучит редкий инструмент - альтовая домра. Низкому, бархатистому, проникновенному голосу этого уникального инструмента подвластны самые разнообразные интонации. Тембровые возможности альтовой домры особенно ярко проявляются в ансамбле с фортепиано. Программа «Волшебство струн» - это чудо соприкосновения с интереснейшими образцами камерной инструментальной музыки разных стран и эпох вместе с лауреатами международных конкурсов Иваном Амолиным (домра-альт) и Александрой Мещеряковой (фортепиано). Энергичный Бортнянский, элегантный Бетховен, проникновенный Шуберт и другие композиторы составят компанию в этом необычном путешествии в необозримый мир музыки.
Лауреаты международных конкурсов
Иван Амолин (домра-альт)
Александра Мещерякова, фортепиано
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
22 июля 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Торжество звука
Вивальди, Бах, Моцарт, Вагнер, Глинка, Коземиренко
Неуемная искренность Вивальди и философские размышления Баха. Фундаментальность Генделя и филигранная звукопись Моцарта. Романтические откровения Боэльмана, Райнбергера и Вагнера. Хор «Славься» Глинки в неожиданном органном варианте. Оригинальные сочинения для органа и хиты мировой классики в авторских транскрипциях выдающихся композиторов и главной героини это вечера – органистки Елены Коземиренко. Кроме всемирно признанных классических шедевров, Елена исполнит свои собственные самобытные сочинения.
Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, лауреат международных конкурсов
Елена Козимиренко (орган, Ханты-Мансийск)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
23 июля, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
В кругу великих
Бах, Мендельсон, Регер, Карг-Элерт, Лист
Лауреат многочисленных музыкальных конкурсов, молодая петербургская органистка Эльнора Гросс представит яркую и разноплановую программу, где наряду известными сочинениями Баха, Регера, Мендельсона и Листа, прозвучат 11 хоральных импровизаций органиста и композитора Зигфрида Карг-Элерта, творчество которого практически неизвестно в России. Его сочинения для органа представляют не меньший интерес, чем опусы его знаменитого современника Макса Регера. В изысканном и узнаваемом музыкальном почерке композитора сконцентрировались черты переходной эпохи. 66 хоральных импровизаций - первое сочинение Карг-Элерта для органа, которое сразу же поставило его в один ряд с выдающимися композиторами его времени, писавшими для Короля инструментов. В процессе работы он уделил пристальное внимание изучению литургических текстов. «Это было то время, – писал композитор, когда я пережил самые возвышенные часы в своей жизни, поскольку мне открылась огромная сила невыразимого величественного языка Библии и скупых и почти всепоглощающих стихов наших лютеранских гимнов. Я читал снова и снова». Масштабный опус, состоящий из шести книг, отражает события литургического календаря: Рождество, Великий пост, Пасху и т. д. В отношении формы Карг-Элерт был великим новатором, идя на смелые эксперименты. Благодаря «66 хоральным импровизациям, композитор привлёк к себе внимание ведущих органистов. Особый интерес его сочинения вызвали в Англии и Австралии, где даже стали устраивать фестивали органной музыки в его честь. Считается, что композитор был первым, кто начал писать импрессионистскую музыку для органа. В концерте Эльноры Гросс прозвучат 11 хоральных импровизаций из опуса этого самобытного мастера.
Лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс (орган, Санкт-Петербург)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
26 июля 2017, среда, 20 часов
Квартетный вечер
Любимые мелодии
Бах, Вивальди, Брамс
Любимые, неподвластные времени мелодии. Бах и Вивальди, Дворжак и Шостакович в исполнении Пушкин - квартета. Обаятельные и талантливые выпускницы Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Нагорная (скрипка), Полина Фоминцева (скрипка) Татьяна Комиссарова (альт), Татьяна Тутынина (виолончель) за три года существования этого музыкального сообщества успели уже очень много. Разнообразный репертуар, выступления на лучших концертных площадках Петербурга, участие в Международных фестивалях, а главное, свой собственный неповторимый и запоминающийся почерк.
Лауреат II Международного конкурса имени Леопольда Ауэра «Пушкин-квартет» в составе:
Полина Фоминцева (скрипка)
Мария Топилина (скрипка)
Татьяна Комиссарова (альт)
Татьяна Тутынина (виолончель)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
28 июля, пятница, 20 часов
Инструментальный концерт
Галерея образов
Дебюсси, Рахманинов, Сен-Санс, Бах, Пьяццолла
Петербург в конце июля. Шелест пышных крон и невнятная зыбь каналов. Эхо переулков и тени, скользящие по площадям. И… вереница бесконечных образов города-миража. Программа, которую представят Антонина Шишканова и Антон Алексеевский, удивительно созвучна этому времени года в Петербурге. Дебюсси и Сен-Санс, Бах и Пьцолла, Рахманинов и Чаковский в завораживающем единении флейты и арфы.
Лауреат международных конкурсов Антонина Шишканова (арфа)
Антон Алексеевский (флейта)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
29 июля 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Легенды и фантазии
Моцарт, Лист, Кличка, Дюрюфле
Жанр фантазии — неиссякаемый ресурс для воплощения самых смелых и дерзких идей композиторов разных стран и времен, начиная с эпохи Возрождения, до наших дней. В программе молодой виртуозной органистки Татьяны Иваньшиной – две фантазии. Одна из них принадлежит Моцарту и вызывает особый интерес, так как венские классики нечасто писали для органа. Для композиторов-романтиков жанр фантазии стал настоящим даром свыше – ведь здесь их воображение могло разыгрываться безгранично, тем более в контексте такого уникального инструмента, как орган. Получасовая фантазия Листа на тему хорала Мейербера «Ad nos, ad salutarem undam» из оперы «Пророк», раскрывает неиссякаемые возможности Короля инструментов. В драматургию концерта очень удачно вписывается многоплановая романтическая Легенда чешского композитора и органиста Йозефа Клички, а также Прелюдия и фуга на тему АLAIN последнего французского романтика, Мориса Дюрюфле, посвящённая памяти его трагически погибшего на войне друга Жана Алена - талантливого композитора и органиста.
Лауреат Международных конкурсов Татьяна Иваньшина (орган, Россия-Чехия)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
30 июля, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Великолепие органа
Букстехуде, Бах, Мендельсон, Вьерн, Глазунов, Сокола
Орган во всем своем великолепии - в программе Вячеслава Золотовского. Жанры, известные уже в эпоху барокко, вот уже несколько столетий занимающие главенствующее место в творчестве органных композиторов всех мировых школ. В одном концерте - лучшее из золотого фонда органного репертуара от Баха до Милоша Сокола.
Вячеслав Золотовский (орган, Нижний Новгород)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)