Илья Лагутенко пригласил участников всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Приморье
24.08.2017, 11:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко пригласил участников всемирного фестиваля молодёжи и студентов во Владивосток. Его обращение вошло в состав презентационного видео Приморья.
Как пояснили в краевом департаменте по делам молодежи, участники фестиваля со всего мира подают заявки на посещение российских регионов, в программах которых хотели бы принять участие. Ребята могут выбрать один из 15 городов страны.
Во Владивостоке региональный этап фестиваля пройдёт 15-17 октября этого года. В рамках мероприятия территорию посетят 200 делегатов из субъектов Дальнего Востока России и иностранных государств. Здесь гостей ждёт программа, включающая в себя торжественное открытие, экскурсии, дискуссии, а также встречи с молодёжью.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. Его участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.
Праздник мирового молодёжного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодёжи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.
Как пояснили в краевом департаменте по делам молодежи, участники фестиваля со всего мира подают заявки на посещение российских регионов, в программах которых хотели бы принять участие. Ребята могут выбрать один из 15 городов страны.
Во Владивостоке региональный этап фестиваля пройдёт 15-17 октября этого года. В рамках мероприятия территорию посетят 200 делегатов из субъектов Дальнего Востока России и иностранных государств. Здесь гостей ждёт программа, включающая в себя торжественное открытие, экскурсии, дискуссии, а также встречи с молодёжью.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. Его участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.
Праздник мирового молодёжного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодёжи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.
Источник: http://primorsky.ru