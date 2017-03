ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СПАО "Ингосстрах" заключило договор страхования имущественных интересов с ООО "Русский Шоу-Центр" - организатором концерта культовой рок-группы Depeche Mode. Легендарный музыкальный коллектив должен дать концерт в Москве 15 июля 2017 года. Страховая сумма по договору составляет 43,6 млн рублей.

Страхованием покрывается риск отмены массовых, культурных, спортивных и иных зрелищных мероприятий. Полис позволяет возместить убытки, связанные с отменой мероприятия по независящим от организатора причинам, в том числе в случае болезни солиста, несчастного случая, поломки оборудования или кражи реквизита, террористического акта, невозможности использования концертной площадки из-за её повреждения, например, в результате пожара. Возмещению подлежат расходы на аренду концертного зала, рекламу, печать, реализацию билетов и иные расходы, которые понёс страхователь при организации концерта.

Depeche Mode - легендарная английская группа, ставшая известной в 80-ых годах благодаря уникальному сочетанию рока и электронного звучания. Настоящий успех пришёл к музыкантам после выпуска сингла Can’t Get Enough, который дебютировал на 8 месте британских чартов. В конце 80-х вышел сингл Personal Jesus, который получил всемирную известность. В 90-ых коллектив выпустил трек Enjoy the Silence, ставший культовым. Британский музыкальный журнал Q включил Depeche Mode в список "50 групп, которые изменили мир".

"Мы рады поддержать проведение концерта группы, которую любят миллионы россиян, и обеспечить мероприятие надёжной страховой защитой, - отметил начальник управления страхования ответственности СПАО "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин. - Компания неоднократно выступала страховщиком подобных мероприятий, предоставляя страховую защиту организаторам концертов всемирно известных групп Metallica, Scorpions, U2, Stromae и других, а также урегулировала страховые случаи. В 2016 году "Ингосстрах" выплатил почти 10 млн рублей за отмену концерта Эннио Морриконе и 3 млн рублей за отмену концерта группы Roxette, оба мероприятия должны были пройти в Москве".