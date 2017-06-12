ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концертную программу «Классика рока. The Best» представят короли рок-сцены Магнус Баклунд, Йохан Бодинг, Ульф Ваденбрандт и симфонический оркестр «Русская филармония». Выступление состоится 15 июня в Государственном Кремлёвском дворце.

Знаменитый шведский дирижёр Ульф Ваденбрандт работает со многими ведущими оркестрами и вокалистами. Он известен проектами в стиле симфорок и кроссовер, который объединяет классическую, популярную и рок-музыку. Самые успешные из них основаны на хитах ABBA, The Beatles, Queen, Deep Purple и The Rolling Stones, композициях Майкла Джексона и Робби Уильямса, музыке из кинокартин.