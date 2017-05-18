Интерактивные мероприятия пройдут в "Ночь музеев" на Свердловской детской железной дороге
18.05.2017, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Свердловская магистраль присоединяется к акции "Ночь музеев", которая проводится в Екатеринбурге уже в одиннадцатый раз. Помимо традиционной площадки – музея истории, науки и техники СвЖД, в этом году насыщенная и интересная программа ждет посетителей Свердловской детской железной дороги в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (ЦПКиО).
20 мая для гостей "малой" магистрали до позднего вечера будут открыты двери вокзала Екатеринбург-Детский. Интерактивная программа включает в себя экскурсию с осмотром экспонатов музея узкоколейного железнодорожного транспорта (каждые 30 минут), поездку на ретро-поезде с настоящим паровозом (за вечер будет организовано четыре рейса в 19:00, 20:00, 21:00, 22:00) и другие мероприятия.
На четвертом этаже вокзала будет организован ретроспективный показ фильмов об участии железнодорожников во Второй мировой войне (просмотр включен в стоимость билета). В 16:30 будет показан кинофильм "Поезд" (Франция, Италия, 1964 год), в 18:50 – "Крепость на колёсах" (СССР, 1960), в 20:10 – "Война на рельсах" (Франция, 1946).
В Музее истории, науки и техники Свердловской железной дороги (ул. Вокзальная, 14) специальная программа по традиции будет представлена для маленьких посетителей. 20 мая с 11:00 до 14:00 дети смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению железнодорожных моделей и макетов "В гостях у "Левши". Из подручных материалов, таких как бумага, картон, глина и др., под руководством наставников из студенческого клуба железнодорожного моделизма ребятишки будут мастерить маленькие модели, которые впоследствии могут стать частью большой экспозиции. Также можно будет посмотреть на уже действующие макеты. Участие в программе для детей – бесплатное.
20 мая для гостей "малой" магистрали до позднего вечера будут открыты двери вокзала Екатеринбург-Детский. Интерактивная программа включает в себя экскурсию с осмотром экспонатов музея узкоколейного железнодорожного транспорта (каждые 30 минут), поездку на ретро-поезде с настоящим паровозом (за вечер будет организовано четыре рейса в 19:00, 20:00, 21:00, 22:00) и другие мероприятия.
На четвертом этаже вокзала будет организован ретроспективный показ фильмов об участии железнодорожников во Второй мировой войне (просмотр включен в стоимость билета). В 16:30 будет показан кинофильм "Поезд" (Франция, Италия, 1964 год), в 18:50 – "Крепость на колёсах" (СССР, 1960), в 20:10 – "Война на рельсах" (Франция, 1946).
В Музее истории, науки и техники Свердловской железной дороги (ул. Вокзальная, 14) специальная программа по традиции будет представлена для маленьких посетителей. 20 мая с 11:00 до 14:00 дети смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению железнодорожных моделей и макетов "В гостях у "Левши". Из подручных материалов, таких как бумага, картон, глина и др., под руководством наставников из студенческого клуба железнодорожного моделизма ребятишки будут мастерить маленькие модели, которые впоследствии могут стать частью большой экспозиции. Также можно будет посмотреть на уже действующие макеты. Участие в программе для детей – бесплатное.