ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москвичей и гостей города приглашают провести праздничные выходные на ВДНХ. В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» с 10 по 20 июня проходит фестиваль в честь Дня России. Гости увидят зону реконструкции «От Рюрика до Романовых», посетят кинопоказы Русского географического общества и поиграют в самые популярные настольные игры мира.

В Музее винтажной музыки 10 июня в 20:00 покажут музыкальную комедию «Начало прекрасной дружбы». На мануфактуре «Дымов керамика» с 11:00 до 14:00 пройдёт мастер-класс по росписи черепка подглазурной пастелью, а в 13:00 — по созданию индивидуального набора посуды. В центре батика в 11:00 состоится мастер-класс по шибори — японскому методу окрашивания ткани. В 14:00 дети от восьми лет и взрослые сделают разноцветные свечи из пчелиного воска и вощины.

Изготовить маски любимых мультперсонажей и создать собственный диафильм можно будет на «Городской ферме» 10 и 11 июня. Мероприятие приурочат ко дню рождения студии «Союзмультфильм».

В центре батика 11 июня состоятся мастер-классы «Сакура» (в 10:00) и «Калейдоскоп» (в 14:00). Интересные факты из истории мздоимства можно будет узнать на лекции историка Андрея Сазанова, которая пройдет в 16:00. После нее, в 18:00, покажут фильм «Остров» режиссёра Павла Лунгина. Для участия в обоих мероприятиях нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ. Любители быстрых шахмат (рапид) в возрасте от трёх до 18 лет сразятся в турнире по швейцарской системе.

Всех желающих также приглашают в зону полного погружения с помощью VR-очков. Там они испытают незабываемые эмоции от прыжка с парашютом и полёта на современных истребителях. Вход свободный.

В День России, 12 июня, состоится выставка детских рисунков «Россия — родина моя!» и пройдут мастер-классы по созданию гравюры, рисованию природными материалами. Гостям покажут новых обитателей «Городской фермы» — павлинов и новорожденного теленка породы зебу. В центре батика в 10:00 проведут мастер-класс «Бабочки и бутоны» для взрослых и детей старше девяти лет. Кроме того, в этот день откроют экспозицию «Взлет. Выставка-прогноз» и интерактивный музейный комплекс «Буран».