Исторический мультимедийный парк "Россия – моя история" будет создан в 10 городах РФ

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. История России от древнейших времён до наших дней в инновационном формате с использованием мультимедийных технологий в скором времени станет доступной для жителей и гостей 10 городов России. Именно таким является исторический парк «Россия - моя история», к работе над которым были привлечены сотрудники Государственного архива Российской Федерации, Института российской истории РАН, Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России, Музея современной истории, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива кинофотодокументов.



Например, столица Дагестана стала одним из 10 российских городов, где будут созданы исторические парки федерального проекта «Россия - моя история».



По замыслу создателей комплекса, первый из которых уже располагается в одном из павильонов на ВДНХ в Москве, основная задача проекта - трансформировать клиповое сознание человека в интерес к истории с учётом того, что современному человеку легче воспринимать видеоряд.