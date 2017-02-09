ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Государственном историческом музее, которому исполняется 145 лет, можно бесплатно посетить две выставки - c первым экспонатом в коллекции и последними поступлениями, а также "Портрет музея на фоне истории". До 12 февраля билеты в Исторический музей будут продаваться за полцены.



Одним из первых генерального директора ГИМа Алексея Левыкина и коллектив музея поздравил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.



«Уважаемый Алексей Константинович! Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас со 145-летием со дня основания Государственного исторического музея!



Располагающийся в самом центре российской столицы, на Красной площади, Ваш музей вот уже без малого полтора столетия хранит миллионы бесценных экспонатов отечественной истории, - говорится в телеграмме. - Благодаря высокому профессионализму сотрудников, музей успешно развивается, выполняет важнейшую просветительскую функцию, знакомит многочисленных гостей из разных стран мира с культурным кодом нашей нации, заключённым в её истории.



Уверен, впереди вас ждёт ещё немало замечательных страниц и выдающихся достижений, которыми будут гордиться грядущие поколения россиян. От всего сердца желаю вам плодотворной работы и дальнейшего процветания!»



В Парадных сенях Исторического музея в эти дни представлены знаковые предметы, положившие начало коллекции музея и представляющие недавние приобретения. Среди них - витой бронзовый браслет IX-VIII вв. до н. э., переданный в музей одним из его основателей, археологом графом А. С. Уваровым, и записанный в Учетной книге под номером 1. А также предметы из сарматского захоронения молодой женщины конца I в. до н.э. - I в. н.э. из раскопок Степной археологической экспедиции Исторического музея 2016 года в Ростовской области.



На фотовыставке "Портрет музея на фоне истории", подготовленной при участии Союза фотохудожников России, можно увидеть жизнь музея в период с 1876 - 2015 гг. - от начала строительства до наших дней. Среди авторов снимков - знаменитые мастера, в частности Евгений Халдей, Александр Устинов, Марк Марков-Гринберг и многие другие. Выставки продолжат свою работу до 10 апреля.



11 февраля в Парадных сенях состоится дегустация тортов, испеченных по рецепту из парижской кулинарной книги 1752 года. Всего их сделают 145 штук — по числу исполнившихся лет ГИМу, общим весом в полтонны, а для украшения используют пищевое золото и геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов.