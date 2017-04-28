Исторический музей впервые за 30 лет откроет парадный вход на Красной площади
28.04.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 июня Государственный исторический музей впервые за 30 лет откроет для посетителей парадный вход со стороны Красной площади.
«Архитектурно-художественный проект музея предусматривал, что посетитель, открыв тяжелые дубовые двери, сразу попадает в парадные сени, а далее следует в экспозиционные залы», — рассказали в пресс-службе музея.
Так и было до комплексной реставрации 1986–1997 года. После неё был открыт новый вход — со стороны Воскресенского проезда.
В пресс-службе отметили, что открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея, которое отмечается в этом году. А пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.
Именно через парадный вход в своё время заходили в музей император Александр III c супругой Марией Фёдоровной, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович с княгиней Елизаветой Фёдоровной и другие почетные гости.
Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям в полной мере полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей — от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III.
Исторический музей с 1 июня и до конца лета будет работать без выходных. В любой удобный день можно будет посетить выставки его главного здания, а также экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года.
«Архитектурно-художественный проект музея предусматривал, что посетитель, открыв тяжелые дубовые двери, сразу попадает в парадные сени, а далее следует в экспозиционные залы», — рассказали в пресс-службе музея.
Так и было до комплексной реставрации 1986–1997 года. После неё был открыт новый вход — со стороны Воскресенского проезда.
В пресс-службе отметили, что открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея, которое отмечается в этом году. А пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.
Именно через парадный вход в своё время заходили в музей император Александр III c супругой Марией Фёдоровной, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович с княгиней Елизаветой Фёдоровной и другие почетные гости.
Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям в полной мере полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей — от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III.
Исторический музей с 1 июня и до конца лета будет работать без выходных. В любой удобный день можно будет посетить выставки его главного здания, а также экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года.