Памятники иконописного мастерства конца XVI-середины XVII вв. представлены на выставке в Москве
21.04.2017, 12:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (Москва) открылась выставка «Иконы Подмосковья. Памятники из села Семёновского и города Дмитрова конца XVI – середины XVII века», позволяющая широкой публике познакомиться с выразительными памятниками иконописного мастерства конца XVI – середины XVII вв., происходящими из северного Подмосковья (села Семёновского и города Дмитрова).
Основу выставки составляют иконы, вывезенные в 1966 г. экспедицией Музея имени Андрея Рублёва из деревянной Богоявленской церкви села Семёновского, находившейся в то время в полуразрушенном состоянии. Впоследствии церковь была перевезена в музей «Новый Иерусалим», где погибла в пожаре в 2000 г. К счастью, сохранённые и отреставрированные иконы из этой церкви дают возможность посетителям выставки сложить довольно полное представление об одном из провинциальных вариантов московского искусства.
Иконы из села Семёновского дополнены четырьмя прекрасными памятниками первой половины XVII в., происходящими из г. Дмитрова: «Богоматерь Знамение», «Преподобный Сергий Радонежский», «Великомученик Дмитрий Солунский» и «Святая Троица» («Гостеприимство Авраама»).
Зрители смогут с новой точки зрения взглянуть на художественную культуру Руси XVII в., ознакомившись с её провинциальным пластом.
Выставка будет открыта для посетителей до 23 мая.
Основу выставки составляют иконы, вывезенные в 1966 г. экспедицией Музея имени Андрея Рублёва из деревянной Богоявленской церкви села Семёновского, находившейся в то время в полуразрушенном состоянии. Впоследствии церковь была перевезена в музей «Новый Иерусалим», где погибла в пожаре в 2000 г. К счастью, сохранённые и отреставрированные иконы из этой церкви дают возможность посетителям выставки сложить довольно полное представление об одном из провинциальных вариантов московского искусства.
Иконы из села Семёновского дополнены четырьмя прекрасными памятниками первой половины XVII в., происходящими из г. Дмитрова: «Богоматерь Знамение», «Преподобный Сергий Радонежский», «Великомученик Дмитрий Солунский» и «Святая Троица» («Гостеприимство Авраама»).
Зрители смогут с новой точки зрения взглянуть на художественную культуру Руси XVII в., ознакомившись с её провинциальным пластом.
Выставка будет открыта для посетителей до 23 мая.