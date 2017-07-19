Итальянский пианист Бруно-Франческо Леоне выступит в рамках фестиваля "Собираем друзей"
19.07.2017, 16:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программу третьего концерта XI Международного музыкального фестиваля "Собираем друзей" представляет итальянский пианист Бруно-Франческо Леоне.
Бруно-Франческо Леоне родился в 1994 году в Калабрии (г. Мелито-ди-Порта-Сальво), начал заниматься музыкой в шесть лет и впоследствии с отличием окончил Консерваторию имени Франческо Чилеа в г. Реджо-ди-Калабрия.
Участие более чем в тридцати конкурсах всегда приносило музыканту высшие призовые места и специальные премии, в том числе многочисленные приглашения выступить с концертами в разных городах Италии и в других странах (Испании, Португалии, Великобритании). Многообещающее дарование молодого пианиста отмечали такие корифеи фортепианного искусства, как Марчелло Аббадо, Даниель Ривера, Винченцо Бальцани и Альдо Чикколини.
Репертуар пианиста столь обширен (от произведений И.С. Баха до новейшей музыки нашего времени), что позволяет ему участвовать в самых разных фестивалях и других международных проектах. Не останавливаясь в совершенствовании своего мастерства, музыкант в настоящее время повышает квалификацию в Международной фортепианной академии "Incontri col Maestro" в г. Имола (провинция Болонья) под руководством широко известных музыкантов Леонида Маргариуса и Бориса Петрушанского. Заметим, что оба выдающихся пианиста прошли школу Московской консерватории: Л. Маргариус стажировался у профессора Глеба Аксельрода, а Б. Петрушанский занимался в классах профессоров Г. Нейгауза и Л. Наумова.
Бруно-Франческо Леоне родился в 1994 году в Калабрии (г. Мелито-ди-Порта-Сальво), начал заниматься музыкой в шесть лет и впоследствии с отличием окончил Консерваторию имени Франческо Чилеа в г. Реджо-ди-Калабрия.
Участие более чем в тридцати конкурсах всегда приносило музыканту высшие призовые места и специальные премии, в том числе многочисленные приглашения выступить с концертами в разных городах Италии и в других странах (Испании, Португалии, Великобритании). Многообещающее дарование молодого пианиста отмечали такие корифеи фортепианного искусства, как Марчелло Аббадо, Даниель Ривера, Винченцо Бальцани и Альдо Чикколини.
Репертуар пианиста столь обширен (от произведений И.С. Баха до новейшей музыки нашего времени), что позволяет ему участвовать в самых разных фестивалях и других международных проектах. Не останавливаясь в совершенствовании своего мастерства, музыкант в настоящее время повышает квалификацию в Международной фортепианной академии "Incontri col Maestro" в г. Имола (провинция Болонья) под руководством широко известных музыкантов Леонида Маргариуса и Бориса Петрушанского. Заметим, что оба выдающихся пианиста прошли школу Московской консерватории: Л. Маргариус стажировался у профессора Глеба Аксельрода, а Б. Петрушанский занимался в классах профессоров Г. Нейгауза и Л. Наумова.
Источник: МГК