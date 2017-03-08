ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 марта в Государственной филармонии Алтайского края выступит итальянский саксофонист Росарио Джулиани. Вместе с ним на сцену выйдут Асхат Сайфуллин (контрабас), Алексей Подымкин (фортепиано) и итальянец Марко Валери (барабаны).



В филармонии рассказали, что музыканты исполнят произведения великих итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота в джазовых обработках - музыку из известных кинофильмов «Крёстный отец», «Однажды в Америке», «8 1/2», «Сладкая жизнь», «Дорога», «Новый кинотеатр «Парадизо» и «Однажды на Диком Западе». Начало концерта в 17 часов.



Росарио Джулиани родился в 1967 году. Окончил консерваторию с максимально высоким выпускным баллом. Росарио Джулиани - популярный музыкант на международной джазовой арене.



Асхат Сайфуллин родился 3 июля 1960 года. Окончил Уральскую государственную консерваторию. Дебютировал в 1983 году в дуэте с Валентином Русаковым на Новосибирском джазовом фестивале. Активно сотрудничает с музыкантами России и США.



Марко Валери - один из самых выдающихся барабанщиков в Италии. Родился в Риме в 1978 году. Его отец - барабанщик, что дало ему возможность с юных лет быть близким к музыке. Принимает участие в самых престижных фестивалях по всей Европе.



Алексей Подымкин - один из ведущих пианистов на российской джазовой сцене. Вырос в Барнауле, много лет жил и работал в Новосибирске, с 2003 года представляет московскую джазовую сцену. Работал с огромным количеством музыкантов, выступал практически на всех известных площадках страны, на его счету также гастроли за границей.