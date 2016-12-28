ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 января в концертном зале Яани Кирик с программой духовных сочинений под управлением маэстро Андреса Мустонена выступят израильский «Ensemble Barrocade» и эстонский камерный хор «Voces Musicales». Прозвучат: Глория Вивальди, Псалом «Dixit Dominus» Генделя и другие сочинения западноевропейской духовной традиции.

Ансамбль «Ensemble Barrocade» был создан в 2007 году из молодых музыкантов, которыми руководит гамбист Амит Тифенбрунн. На сегодняшний день оркестр является одним из самых выдающихся музыкальных коллективов Израиля, который давал концерты во всех крупнейших концертных залах Израиля. Участники ансамбля - выпускники ведущих музыкальных вузов Европы - специализировались на исполнении старинной музыки, а также играют на инструментах той эпохи. Интересно отметить, что музыкальный руководитель ансамбля Амит Тифенбрунн является мастером струнных инструментов, а смычки изготовил играющий на лауто Эйтан Ноффер. В основном ансамбль выступает без дирижёра, но сотрудничает с дирижёрами со всего мира на выступлениях барочных опер и ораторий. Их особенностью является чрезвычайно звучная секция basso continuo.

На протяжении многих лет ансамбль «Barrocade» сотрудничает со многими всемирно известными дирижёрами (Филипп Пикет, Дэвид Стерн, Мэттью Холлс и Шалев Ад-Эл) и солистами (скрипачи Патрик Коэн-Акенин и Кати Дебретцени; вокалисты Мартен Энгелтьес, Марек Жебка, Маркус Уллманн и Роберт Селльер). В 2011 году к оркестру присоединился «Barrocade Vocal» (5-8 вокалистов), в сотрудничестве с которыми ансамбль исполняет мадригалы Монтеверди, кантаты Баха и оперы Генделя. «Barrocade» выступал в Европе и в Америке, одним из самых заметных выступлений стало исполнение «Королевы фей» Перселла совместно с ансамблем Великобритании «Retrospect» как в Израиле, так и в лондонском «Wigmore Hall».

Андрес Мустонен тесно сотрудничал с ансамблем «Barrocade», последний раз выступал на общих концертах совместно с камерным хором «Voces Musicales» на состоявшемся в Тель-Авиве в 2016 году фестивале «MustonenFest». Это сотрудничество продолжится и в новом концертном сезоне в концертном зале Яани Кирик в Санкт-Петербурге, а также в концертных залах Тарту и Таллинна.

Камерный хор «Voces Musicales» получил в 2015 году ежегодную премию фонда «Kultuurkapital» в области музыки за концерты высокого уровня, обогащающие музыкальную жизнь. Главным дирижёром хора был Ристо Йоост, который продолжает оставаться художественным консультантом. В данный момент хормейстером коллектива является Вальтер Соосалу. «Voces Musicales» выступали под руководством многих дирижёров, например, Неэме Ярви, Николая Алексеева, Арво Вольмера, Эри Класа, Олари Эльтса, Андреса Мустонена, Тоомаса Сийтана и др., а также с такими известными коллективами, как Эстонский национальный симфонический оркестр, Таллиннский Камерный оркестр, Таллиннский барочный оркестр, Барочный оркестр «Corelli» и др. Репертуар Камерного хора включает в себя всю историю западной музыки, начиная от древней музыки до новейших произведений современных композиторов, и содержит значительную часть из мировой классики хоровой музыки. Сильной стороной хора можно назвать способность находить в собственных рядах солистов для исполнения крупных форм, в качестве солистов выступали Яаника Куусик, Альвар Тийслер, Анника Кууда и др.



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»

(ул. Декабристов, д 54 А)



30 января 2017 года

Начало в 19 часов



«ENSEMBLE BARROCADE» «VOCES MUSICALES»

(Израиль) (Эстония)

Дирижёр

Андрес МУСТОНЕН



В программе:

Вивальди - Глория

Гендель - Псалом «Dixit Dominus»

Духовная музыка



