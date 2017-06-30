Известный немецкий пианист Уве Бальзер выступит в зале Яани Кирик
30.06.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 июля 2017 года в 19:00 в концертном зале Яани Кирик выступит знаменитый немецкий пианист, уже не раз выступавший в Петербурге, Уве БАЛЬЗЕР. В России он, прежде всего, известен как один из лучших интерпретаторов произведений русского композитора Николая Метнера. В этом вы сможете убедиться на его концерте в Яани Кирик: практически всё второе отделение концерта посвящено сочинениям Метнера, а откроют программу сонаты Бетховена и Шопена. Как всегда, в завершение вечера будет исполнена виртуозная Фантазия на темы оперы Чайковского «Пиковая дама» Пабста.
Уве Бальзер (1961) закончил Высшую музыкальную школу г.Кёльна (класс П.Гилилова) и «Свелинк-консерваторию» в Амстердаме (класс Н.Груберта). В настоящее время он считается одним из ведущих специалистов по творчеству Николая Метнера. Появление CD-диска с произведениями этого русского композитора в исполнении Бальзера стало заметным событием музыкальной жизни. Глубокое проникновение в авторский замысел и свойственная пианисту манера игры принесли ему заслуженный успех после исполнения Второго концерта для фортепиано с оркестром Метнера, впервые прозвучавшего в Германии (1999), Румынии (1999) и Калининграде (2002). Активно пропагандируя музыку композитора, Бальзер в течение ряда лет исполнял его произведения почти на каждом из своих концертов.
Наряду с русской музыкой Бальзер часто исполняет произведения Бетховена, особый интерес вызвала его интерпретация Hammerklavirsonate, отмеченная критиками и знатоками творчества великого венского классика.
Репертуар пианиста универсален: музыкальные вечера Скрябина и Шопена, произведения композиторов «Новой венской школы» (Шёнберг, Берг, Веберн) современная фортепианная музыка. Мартин Херхенрёдер посвятил Бальзеру «Каприччио» и две пьесы из «Метаморфоз идиллии». А с певицей из Южной Кореи Хио-Соон Ким (меццо-сопрано) пианист записал CD с народными корейскими песнями.
В настоящее время Уве Бальзер, помимо концертной деятельности, является художественным руководителем музыкального общества «Смена столетий».
Уве Бальзер (1961) закончил Высшую музыкальную школу г.Кёльна (класс П.Гилилова) и «Свелинк-консерваторию» в Амстердаме (класс Н.Груберта). В настоящее время он считается одним из ведущих специалистов по творчеству Николая Метнера. Появление CD-диска с произведениями этого русского композитора в исполнении Бальзера стало заметным событием музыкальной жизни. Глубокое проникновение в авторский замысел и свойственная пианисту манера игры принесли ему заслуженный успех после исполнения Второго концерта для фортепиано с оркестром Метнера, впервые прозвучавшего в Германии (1999), Румынии (1999) и Калининграде (2002). Активно пропагандируя музыку композитора, Бальзер в течение ряда лет исполнял его произведения почти на каждом из своих концертов.
Наряду с русской музыкой Бальзер часто исполняет произведения Бетховена, особый интерес вызвала его интерпретация Hammerklavirsonate, отмеченная критиками и знатоками творчества великого венского классика.
Репертуар пианиста универсален: музыкальные вечера Скрябина и Шопена, произведения композиторов «Новой венской школы» (Шёнберг, Берг, Веберн) современная фортепианная музыка. Мартин Херхенрёдер посвятил Бальзеру «Каприччио» и две пьесы из «Метаморфоз идиллии». А с певицей из Южной Кореи Хио-Соон Ким (меццо-сопрано) пианист записал CD с народными корейскими песнями.
В настоящее время Уве Бальзер, помимо концертной деятельности, является художественным руководителем музыкального общества «Смена столетий».
Источник: Пресс-служба зала Яани Кирик