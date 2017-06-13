Известный скрипач Сергей Крылов выступит в рамках фестиваля им. Тихона Хренникова
13.06.2017, 13:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках проходящего в эти дни в Липецкой области пятого международного фестиваля современной музыки им. Т. Хренникова 14 июня выступит скрипач Сергей Крылов, который является одним из наиболее ярких и талантливых музыкантов своего поколения. Он выступает на самых престижных площадках мира: в Германии, Австрии, Франции, Греции, Италии, Японии, и сотрудничает с такими выдающимися дирижёрами, как Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Никола Луизотти, Владимир Ашкенази, Юрий Башмет и другими. рассказали в региональном управлении культуры и туризма.
В Липецке Сергей Крылов выступит с белорусским пианистом, обладателем титула «Дипломант Королевской академии музыки» Ростиславом Кримером. Ростислав Кример хорошо известен в мире музыки. Он выступал в концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве и в Королевском оперном театре Ля Монне в Брюсселе, в Берлинской филармонии и Бетховенхалле в Бонне, Кадоган Холле в Лондоне. С Сергеем Крыловым, который входит в пятерку лучших скрипачей мира, Ростислав Кример сотрудничает не первый год.Концерт состоится в Концертном зале "Унион" им. Т.Хренникова в 19.00.
Пятый международный фестиваль современной музыки им. Тихона Хренникова проходит в регионе с 4 по 17 июня. Проект реализован при поддержке администрации Липецкой области, управления культуры и туризма при участии Министерства культуры РФ. Фестиваль, названный в честь крупнейшего отечественного композитора и нашего земляка, приобрел международный статус и собрал в одном пространстве ценителей и знатоков творчества Т. Хренникова, лучшие исполнительские силы России, а также известных деятелей культуры, молодых учёных и музыкантов нашей страны и зарубежья.
В рамках фестиваля уже с аншлагом прошел концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева. С 8 по 10 июня в Елецком колледже искусств им. Хренникова состоятся международная научно-практическая конференция "Музыка и современность" и мастер-классы известных артистов и педагогов.
В Липецке Сергей Крылов выступит с белорусским пианистом, обладателем титула «Дипломант Королевской академии музыки» Ростиславом Кримером. Ростислав Кример хорошо известен в мире музыки. Он выступал в концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве и в Королевском оперном театре Ля Монне в Брюсселе, в Берлинской филармонии и Бетховенхалле в Бонне, Кадоган Холле в Лондоне. С Сергеем Крыловым, который входит в пятерку лучших скрипачей мира, Ростислав Кример сотрудничает не первый год.Концерт состоится в Концертном зале "Унион" им. Т.Хренникова в 19.00.
Пятый международный фестиваль современной музыки им. Тихона Хренникова проходит в регионе с 4 по 17 июня. Проект реализован при поддержке администрации Липецкой области, управления культуры и туризма при участии Министерства культуры РФ. Фестиваль, названный в честь крупнейшего отечественного композитора и нашего земляка, приобрел международный статус и собрал в одном пространстве ценителей и знатоков творчества Т. Хренникова, лучшие исполнительские силы России, а также известных деятелей культуры, молодых учёных и музыкантов нашей страны и зарубежья.
В рамках фестиваля уже с аншлагом прошел концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева. С 8 по 10 июня в Елецком колледже искусств им. Хренникова состоятся международная научно-практическая конференция "Музыка и современность" и мастер-классы известных артистов и педагогов.