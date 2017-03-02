ОРЕАНДА-НОВОСТИ  6 марта 2017 г. в 16:00 в выставочном зале «Возрождение» РОО «Собор русских Башкортостана» состоится открытие выставки картин «Женские образы эпохи Возрождения и Барокко».

Выставка посвящена Международному женскому дню.

Посетители выставки увидят 20 знаменитых женских портретов, изготовленные по новейшим лазерным технологиям: произведения Леонардо Да Винчи («Джоконда», «Дама с горностаем»), Рафаэля Санти («Дама с единорогом»), Джорджоне («Юдифь»), Яна ван Эйка (Мадонна с Младенцем), Питера Пауля Рубенса, Ван Дейка Антониса и «Красавица» Тициана Вечеллио.