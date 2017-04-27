ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ЛДПР как самая новаторская партия в День труда 1 мая проведёт на Пушкинской площади вместо традиционного митинга массовый танцевальный флешмоб, который завершится выступлением Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский предложил переформатировать одно из любимых народных торжеств, как несоответствующее настроению людей. Поэтому в Новопушкинском сквере, где из года в год 1 мая собираются сторонники ЛДПР, пройдут массовые танцы и праздничные гуляния. А лаконичное, но яркое выступление Владимира Жириновского станет венцом этого праздника.