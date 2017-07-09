ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Один из самых известных советских и российских художников, иллюстратор книг, сценограф, член Академии художеств России и Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны Илья Глазунов умер от сердечного приступа на 88-м году жизни.

«Мы много раз встречались, я восхищался его картинами. Он был настоящий патриот, его великие полотна висели в крупнейших галереях. Он постоянно поднимал русскую тему, он постоянно везде выступал, был очень деятельным человеком, защищал русские интересы, всегда мы с ним чувствовали родство душ», - отметил Владимир Жириновский, выражая свои соболезнования родным и близким художника.

За свою жизнь Илья Глазунов написал около 300 картин.