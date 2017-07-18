ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На фестивале «Русское поле», который пройдёт в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 29 июля, запланирован запуск двух фейерверков. Первыми зажгут потешные огни — будет воссоздано огненное шоу эпохи Екатерины II. Кроме того, горожан ждёт современный фейерверк высотой 150 метров.

Как рассказали в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы, шоу потешных огней стартует в 21:30 на Царицынских прудах.

Фейерверочные фигуры установят на понтонах прямо на воде. Огненные фонтаны заставят мельницы вращаться вокруг оси со свистом. Вокруг фигур появится контур из разноцветных искр. На пруду зажгутся огненные звезды, пальмы, ели и так далее. С водной глади также запустят залпы римских свечей.

Потешные огни на Царицынских прудах будут достигать 100 метров в высоту. В это же время на Новоцарицынском шоссе запустят 150-метровый современный фейерверк. «Для него будет задействовано более 50 наименований пиротехнической продукции», — отметили в ведомстве.

Для усиления эффекта во время обоих шоу будет также использоваться пиротехника с дополнительными звуковыми и визуальными эффектами: свистом, треском, переходом цвета в цвет, изменением геометрии раскрытия, мерцанием и так далее.

«Русское поле» — масштабный фольклорный праздник. Он объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов страны. Фестиваль побьёт рекорд прошлого года, когда в «Царицыне» собрались представители 48 регионов.

На главной сцене фестиваля выступит большой русский хор. Это сводный ансамбль разных творческих коллективов — всего более тысячи человек. Все вместе они исполнят любимые песни о столице: «А я иду, шагаю по Москве», «Лучший город земли» и другие.