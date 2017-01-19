ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр фотографии имени братьев Люмьер познакомит посетителей с творчеством Говарда Шатца, который получил международное признание за свои портретные работы и фотографии, созданные в самых разных жанрах.

Москвичи и гости столицы также увидят одни из последних его снимков, моделями для которых выступили знаменитые спортсмены и артисты балета. С их помощью мастер передаёт одну из своих любимых тем — красоту тела и души. Структура и физическое строение тела детально представлены в сериях «Танец», «Спортсмены», «Человеческое тело», «Складки», «Исследование движения». А в сериях «Бездомные» и «Заключённые» прослеживаются фрагменты истории жизни героев.

Фотографии Шатца публикуются в известных журналах, выставляются по всему миру и входят в состав многочисленных частных коллекций и музеев, включая Международный центр фотографии в Нью-Йорке и Musée de l'Elysée.

За 25 лет работы Говард Шатц выпустил более 20 книг, последнее двухтомное издание — Schatz Images: 25 years — получило в 2015 году главный приз Международной премии фотокниги и звание книги года.

Выставка «Говард Шатц. 25 лет в фотографии» продлится до 12 марта. В будни она работает до 21:00, а по выходным — на час дольше.