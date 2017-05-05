Жители Энгельса встретили поезд "Победа" на станции Покровск
05.05.2017, 17:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 1,5 тыс. человек встречали поезд "Победа" на станции Покровск Саратовского региона Приволжской магистрали. Приветствовать прибытие ретро-состава прибыли заместитель начальника Приволжской железной дороги по Саратовскому региону Сергей Смертин, глава Энгельсского муниципального района Андрей Куликов, представители общественности, школ, вузов и молодежных организаций.
В своём выступлении Сергей Смертин отметил, что в годы войны Саратовская область была важным прифронтовым центром. По железным дорогам региона шло не только непрерывное снабжение фронта, но и обеспечивалась эвакуация людей и промышленности на восток страны. Именно таким крупным перевалочным пунктом в те годы была и станция Покровск. Здесь формировались поезда, отправлявшиеся на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. Сюда прибывали составы с пополнением и следовали дальше к линии фронта.
Театрализованное представление было посвящено подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. В основу сценария вошли исторические факты о Великой Отечественной войне, литературные произведения военных лет. Железнодорожники смогли в кратчайшие сроки – всего за полгода – возвести знаменитую Волжскую Рокаду, связавшую Сталинград и Саратов. Благодаря этому подвигу удалось значительно ускорить продвижение составов к линии фронта. За героизм, мужество и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 12 работников Приволжской магистрали были удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – звания Героя Социалистического Труда.
В своём выступлении Сергей Смертин отметил, что в годы войны Саратовская область была важным прифронтовым центром. По железным дорогам региона шло не только непрерывное снабжение фронта, но и обеспечивалась эвакуация людей и промышленности на восток страны. Именно таким крупным перевалочным пунктом в те годы была и станция Покровск. Здесь формировались поезда, отправлявшиеся на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. Сюда прибывали составы с пополнением и следовали дальше к линии фронта.
Театрализованное представление было посвящено подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. В основу сценария вошли исторические факты о Великой Отечественной войне, литературные произведения военных лет. Железнодорожники смогли в кратчайшие сроки – всего за полгода – возвести знаменитую Волжскую Рокаду, связавшую Сталинград и Саратов. Благодаря этому подвигу удалось значительно ускорить продвижение составов к линии фронта. За героизм, мужество и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 12 работников Приволжской магистрали были удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – звания Героя Социалистического Труда.