Жители Саратова впервые встретили ретропоезд "Победа" на железнодорожном вокзале
10.05.2017, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 3,5 тыс. человек пришли встречать поезд "Победа" на железнодорожный вокзал Саратов-1. На торжественном прибытии ретросостава присутствовали начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев, представители общественности, школ, вузов и молодежных организаций.
"Это уникальный состав времен войны. В 1940 году один из паровозов ретросостава поступил в распоряжение локомотивного депо Аткарска. Поэтому свой "марш бросок" в Саратовской области ретропоезд "Победа" начал со станции Аткарск. Затем он побывал в Покровске, и сегодня он прибыл в Саратов", - отметил Сергей Альмеев.
До Саратова ретро-состав посетил республики Северного Кавказа, побывав на станциях Махачкала, Грозный, Прохладная, Владикавказ, Нальчик, Назрань, Пятигорск, Черкесск. 4 и 5 мая поезд впервые встречали на станциях Аткарск и Покровск Саратовского региона ПривЖД.
На открытой платформе ретросостава для саратовцев и гостей города было подготовлено театрализованное представление. На мероприятии первые ряды были выделены для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. На вокзале в залах ожидания концерт транслировался на экранах. После торжественной части все желающие смогли осмотреть изнутри вагоны исторического ретросостава и сделать памятные фотографии.
"Это уникальный состав времен войны. В 1940 году один из паровозов ретросостава поступил в распоряжение локомотивного депо Аткарска. Поэтому свой "марш бросок" в Саратовской области ретропоезд "Победа" начал со станции Аткарск. Затем он побывал в Покровске, и сегодня он прибыл в Саратов", - отметил Сергей Альмеев.
До Саратова ретро-состав посетил республики Северного Кавказа, побывав на станциях Махачкала, Грозный, Прохладная, Владикавказ, Нальчик, Назрань, Пятигорск, Черкесск. 4 и 5 мая поезд впервые встречали на станциях Аткарск и Покровск Саратовского региона ПривЖД.
На открытой платформе ретросостава для саратовцев и гостей города было подготовлено театрализованное представление. На мероприятии первые ряды были выделены для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. На вокзале в залах ожидания концерт транслировался на экранах. После торжественной части все желающие смогли осмотреть изнутри вагоны исторического ретросостава и сделать памятные фотографии.