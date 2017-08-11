ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Коллектив LimonCello выступит в Государственном музее - культурном центре «Интеграция» в рамках культурно-музыкального проекта «Концерты в темноте».

Встреча пройдёт в необычных условиях — в абсолютной темноте, которой не существует в природе. Как утверждают организаторы, такой мир доступен только незрячим. Проект призван по-новому взглянуть на жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Сопровождать гостей в помещении будут гиды с нарушениями зрения.

LimonCello — дуэт двух молодых виолончелисток Юлии Василюк и Анастасии Гудковой. На этом музыкальном инструменте они исполнят композиции легендарных групп Nirvana, Muse, U2, Metallica, «Ария», «Агата Кристи».Артистки хотят доказать, что рок — это состояние души, а не только тяжёлая музыка.

Погрузившись в полную темноту, посетители убедятся, что музыку можно воспринимать не только на слух, но и буквально каждой клеткой.