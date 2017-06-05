ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 июня посетители парка «Сокольники» смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию коллективных граффити площадью шесть квадратных метров. Мероприятие пройдёт в рамках IX Молодёжного межнационального фестиваля «Разноцветная Москва». Впервые для гостей фестиваля будут работать девять спортивных и творческих площадок. Помимо мастер-класса и конкурса граффити, посетителей ждут соревнования по брейк-дансу, воркауту, скетч-батлу, стрит-арту, скейтбордингу и стритболу, выступления популярных диджеев. Для детей будет организована игровая зона.

«У фестиваля две цели — познакомить горожан с молодёжными субкультурами и уличным искусством, а также предоставить возможность для самовыражения и демонстрации своих творческих способностей. Проект призван направить энергию молодого поколения на творческое осмысление культурного многообразия и богатства России», — сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В этом году Молодёжный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» посвящён Году экологии. Он стартует в 15:00 и пройдет на четырёх площадках парка «Сокольники»: на большом кругу между главной и Песочной аллеями, на эстраде «Ротонда», в скейт-парке и Саду астрономов.

Центральная площадка фестиваля расположится на большом кругу парка между главной и Песочной аллеями. Центральным событием станет конкурс граффити-работ, во время которого участники должны будут изобразить природное богатство национальных республик России — например, леса Коми, Алтайские горы.

Гости фестиваля смогут наблюдать за созданием 24 граффити-картин площадью шесть квадратных метров каждая.

Чтобы принять участие в конкурсе, авторам необходимо прислать эскизы граффити (не более четырёх), выполненные вручную в одной из художественных техник, например карандашом, тушью, красками, маркером.

На центральной площадке фестиваля в «Сокольниках» с 17:00 до 19.00 гости смогут посетить бесплатный мастер-класс по созданию граффити. Все участники будут одновременно рисовать одну картину размером три на два метра. Внести свою лепту смогут как взрослые, так и дети от 14 лет. Участникам мастер-класса будут выдавать респираторы, перчатки и баллончики с краской.

В это же время гости фестиваля смогут увидеть стрит-арт-шоу, отличительная особенность которого — высокая скорость и необычная техника нанесения изображения. Художники создают свои работы при помощи краски в баллончиках, а также свёрнутой или скрученной бумаги (например, листов из старых журналов) и трафаретов. Они используют и донышки баллончиков с краской. Рисунки очень быстро наносятся на картон, дерево или плотную бумагу. На одну картину у художников уходит приблизительно 10 минут и 20 баллончиков с краской.