ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице пройдёт Неделя российского кино. Городской Департамент культуры и сеть «Москино» организуют с 31 июля по 6 августа бесплатные показы семи отечественных картин, которые вышли в прокат в 2015–2017 годах.

Фильмы можно будет увидеть в кинотеатре «Космос» на проспекте Мира. Начало в 18:45.

Начнётся Неделя российского кино в понедельник, 31 июля, с фантастической комедии Николая Досталя «Монах и бес». Этот фильм в 2016 году стал лауреатом премии «Ника» в четырёх номинациях («Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Работа звукорежиссёра»).

Также в «Космосе» можно будет посмотреть фильм Ильи Учителя, сына Алексея Учителя, под названием «Огни большой деревни». Это история о паре супергероев, которые с помощью девушки-ниндзя, камеры и Дмитрия Дюжева спасли от разрушения кинотеатр «Родина».

В выходные, 5 и 6 августа, покажут картину 2015 года «Коробка» о дворовой команде, которая вступает в схватку с профессиональными футболистами, а также комедию 2017 года «Яна+Янко» с Олесей Судзиловской — душевную историю о карьеристке, которая усыновила маленького мальчика.