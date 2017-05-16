ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В приложении «Узнай Москву. Фото» появилась 3D-модель писателя Фёдора Достоевского. Классика изобразили облачённым в светло-коричневый сюртук, брюки песочного цвета. В одной руке у него книга, в другой — цилиндр.

Москвичи смогут сделать селфи с виртуальным героем. Для этого нужно «поймать» его. Найти Достоевского можно будет рядом с музеем-квартирой, где классик жил с 1823 по 1837 год. Она расположена на улице его имени (улица Достоевского, дом 2).

Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы, пользователи приложения смогут дойти до музея, двигаясь по стрелке электронного компаса.

«3D-копию можно поместить в любое место музея-квартиры, а также рядом с ней. Пользователи смогут сфотографироваться с писателем в интерьерах музея, там, где жил и работал Фёдор Михайлович. Трёхмерную модель можно перемещать, масштабировать и поворачивать. Например, можно сфотографировать своих друзей вместе с писателем в его же гостиной», — уточнил руководитель проекта «Узнай Москву» Сергей Шакрыл.

Для фотографии можно выбрать одну из двух понравившихся виртуальных копий Федора Достоевского — с цилиндром или без него.

Приложение «Узнай Москву Фото» запустили в октябре 2015 года. Его можно скачать в App Store. В Google Play обновлённая версия приложения появится до конца мая.

В начале месяца в приложении «Узнай Москву. Фото» появился виртуальный двойник футболиста Льва Яшина. Знаменитого вратаря московского «Динамо» изобразили в чёрной форме и с футбольным мячом в руках. Сфотографироваться с 3D-игроком можно на Манежной площади рядом с часами обратного отсчёта до старта чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018.