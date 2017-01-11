ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице стартовал приём заявок на приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». Советующий приказ подписал Министр столичного Правительства, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский. Об учреждении новой награды Сергей Собянин объявил на открытии 38-го Московского международного кинофестиваля летом 2016 года.

Участвовать в конкурсе могут художественные и документальные фильмы, сериалы и мультфильмы, в которых отражён образ современной Москвы. Важное условие — картина должна быть снята в столице и иметь прокатное удостоверение, выданное после 10 января 2012 года. Заявки принимаются до 15 марта.

Подать заявку может режиссёр или продюсер, указанный в прокатном удостоверении. Список фильмов-претендентов определит конкурсная комиссия. А вот подвести итог смогут сами москвичи в проекте «Активный гражданин». Приз будет вручаться на 39-м Московском кинофестивале в этом году.

Создатели лучших работ получат денежные призы на общую сумму 100 миллионов рублей: 50 миллионов — за первое место, 30 и 20 миллионов — за второе и третье.