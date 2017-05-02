ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во вторник на заседании регионального правительства поручил проинформировать жителей Подмосковья об акции «Бессмертный полк».



""Бессмертный полк" традиционно собирает во всех городах большое количество жителей. Прошу доходчиво, комфортно довести информацию – где, когда будет шествие. Чтобы каждая семья, житель муниципалитетов мог принять участие. У нас акция в части территорий начинается в 12:00», – сказал Воробьёв, его цитируют в релизе.



«Бессмертный полк» – общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы, она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны. Впервые акция прошла в Томске в 2012 году. География акции охватывает, помимо России, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Украину и Израиль.



В 2017 году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.