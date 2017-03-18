Жителям столицы предложили пройти экологический QR-квест
18.03.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории природно-исторического парка "Москворецкий" 25 марта состоится QR-квест "Наш дом Земля". Присоединиться к игре могут все желающие старше 17 лет при условии, что у участника есть смартфон и установленная в нём программа для сканирования QR-кодов. Такие приложения можно найти в App Store или Play Маркет.
Каждая команда перед началом квеста получит маршрут, проходя который участники будут искать и считывать QR-коды. На пути ─ экологические загадки и ситуационные задания, после их выполнения команда получает по одной букве. В конце путешествия участники составят из букв контрольное слово.
Мероприятие, приуроченное ко Дню Земли, состоится с 13:00 до 15:00 на территории Строгинской поймы. Встреча у входа в парк.
Количество мест для участия в квесте ограниченно, поэтому необходима предварительная запись.
Каждая команда перед началом квеста получит маршрут, проходя который участники будут искать и считывать QR-коды. На пути ─ экологические загадки и ситуационные задания, после их выполнения команда получает по одной букве. В конце путешествия участники составят из букв контрольное слово.
Мероприятие, приуроченное ко Дню Земли, состоится с 13:00 до 15:00 на территории Строгинской поймы. Встреча у входа в парк.
Количество мест для участия в квесте ограниченно, поэтому необходима предварительная запись.