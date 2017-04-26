Живопись Эммануила Магдесиана представили в Крыму
26.04.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ При поддержке Министерства культуры республики Крым в выставочных залах Симферопольского художественного музея представлена выставка, приуроченная к 160-летию со дня рождения живописца Эммануила Магдесиана.
Выставка открыта в рамках программы мероприятий празднования 200-летия со дня рождения выдающегося художника Ивана Айвазовского.
На выставке представлена монографическая коллекция живописи художника из фондов республиканского музея и богатый репродукционный материал, рассказывающий о произведениях художника из собраний музеев Крыма, Национальной картинной галереи Армении и частных коллекциях, а также семейные фотографии.
Как отметили организаторы, Симферопольский художественный музей пошёл по пути целенаправленного собирания монографической коллекции Магдесиана, непреходящая роль в этом процессе научного руководителя музея тех лет Рудольфа Подуфалого, а на современном этапе музей ведёт работу по поиску и включению в музейный фонд работ этого выдающегося и несправедливо забытого мастера.
Основной темой творчества художника было море, крымские берега, парки и дворцы Алупки. В отличие от своего прославленного дяди Ивана Айвазовского - Эммануил Магдесиан много работал с натуры, его картины были итогом упорного труда и впечатлений живой природы. С годами его программный интерес к пейзажу как драматическому событию, воплотился в целый ряд произведений глубоких по силе эмоционального впечатления и убедительных по тому пристальному вниманию с каким художник вглядывается в натуру. Он создал обширное живописное наследие, большая часть которого не дошла до нас и утрачена в революционное и военное время.
Выставка открыта для посещения до 15 мая 2017 года.
Эммануил Магдесиан родился 23 апреля 1857 года в городке Армянский Базар (современный Армянск). Мать Магдесиана - двоюродная сестра И.К. Айвазовского, в семье авторитет великого мариниста был велик, он посоветовал Эммануилу заниматься живописью, подарил кисти и краски. В 1877 году Э. Магдесиан поступил вольнослушателем в Императорскую Академию художеств в мастерскую профессора живописи В.Д. Орловского. Учёба в Академии продолжалась почти 14 лет, он вернулся в Крым в 1892 году, а в 1895 г. поселился в Симферополе на Долгоруковской улице 26 (недалеко от нынешнего здания художественного музея). В доме его была устроена первая в Симферополе частная картинная галерея, где художник предоставлял публике свои картины, а также имевшиеся в его коллекции произведения И. Шишкина, И. Айвазовского и других известных мастеров. По свидетельствам городской прессы тех лет Эммануил Магдесиан предоставлял в своей галерее более 60 картин.
Эммануил Магдесиан ушёл из жизни в возрасте 51 года и работы последних лет из собрания Симферопольского художественного музея демонстрируют его зрелое творчество.
Выставка открыта в рамках программы мероприятий празднования 200-летия со дня рождения выдающегося художника Ивана Айвазовского.
На выставке представлена монографическая коллекция живописи художника из фондов республиканского музея и богатый репродукционный материал, рассказывающий о произведениях художника из собраний музеев Крыма, Национальной картинной галереи Армении и частных коллекциях, а также семейные фотографии.
Как отметили организаторы, Симферопольский художественный музей пошёл по пути целенаправленного собирания монографической коллекции Магдесиана, непреходящая роль в этом процессе научного руководителя музея тех лет Рудольфа Подуфалого, а на современном этапе музей ведёт работу по поиску и включению в музейный фонд работ этого выдающегося и несправедливо забытого мастера.
Основной темой творчества художника было море, крымские берега, парки и дворцы Алупки. В отличие от своего прославленного дяди Ивана Айвазовского - Эммануил Магдесиан много работал с натуры, его картины были итогом упорного труда и впечатлений живой природы. С годами его программный интерес к пейзажу как драматическому событию, воплотился в целый ряд произведений глубоких по силе эмоционального впечатления и убедительных по тому пристальному вниманию с каким художник вглядывается в натуру. Он создал обширное живописное наследие, большая часть которого не дошла до нас и утрачена в революционное и военное время.
Выставка открыта для посещения до 15 мая 2017 года.
Эммануил Магдесиан родился 23 апреля 1857 года в городке Армянский Базар (современный Армянск). Мать Магдесиана - двоюродная сестра И.К. Айвазовского, в семье авторитет великого мариниста был велик, он посоветовал Эммануилу заниматься живописью, подарил кисти и краски. В 1877 году Э. Магдесиан поступил вольнослушателем в Императорскую Академию художеств в мастерскую профессора живописи В.Д. Орловского. Учёба в Академии продолжалась почти 14 лет, он вернулся в Крым в 1892 году, а в 1895 г. поселился в Симферополе на Долгоруковской улице 26 (недалеко от нынешнего здания художественного музея). В доме его была устроена первая в Симферополе частная картинная галерея, где художник предоставлял публике свои картины, а также имевшиеся в его коллекции произведения И. Шишкина, И. Айвазовского и других известных мастеров. По свидетельствам городской прессы тех лет Эммануил Магдесиан предоставлял в своей галерее более 60 картин.
Эммануил Магдесиан ушёл из жизни в возрасте 51 года и работы последних лет из собрания Симферопольского художественного музея демонстрируют его зрелое творчество.