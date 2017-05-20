ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сразу две выставки работ известных художников: Ивана Шишкина и Исаака Левитана – будут представлены в Музейно-выставочном центре «Новый Иерусалим» в Истре; начиная с 20 мая жители и гости Подмосковья смогут увидеть обе экспозиции в ходе одного посещения музея, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.



«Выставка работ русского художника Ивана Шишкина в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" продлена на две недели, до 28 мая», – приводятся в сообщении слова Ольги Забраловов.



Как напомнили в пресс-службе, посвящённая 185-летию со дня рождения И. И. Шишкина выставка в МВК «Новый Иерусалим» в Истре открылась 14 марта и должна была завершиться 11 мая.



«Выставка продлена главным образом потому, что 20 мая пройдёт областная акция "Ночь музеев". В рамках акции музейно-выставочный комплекс “Новый Иерусалим” работает до полуночи, вход будет бесплатным. Также 20 мая здесь откроется выставка Исаака Левитана, на ней представят 36 работ мастера из российских музеев и частных коллекций. Таким образом, у гостей и жителей Подмосковья появилась возможность за одно посещение посмотреть картины двух известных русских художников, не пропустите её», – добавила Забралова.



По данным пресс-службы, на выставке И. И. Шишкина представлено 20 картин из собраний Серпуховского историко-художественного музея, Химкинской картинной галереи, МВК «Новый Иерусалим», а также музеев Татарстана и Нижнего Новгорода.



Выставка «Мастер русского пейзажа. Исаак Левитан» будет работать до 14 июля 2017 года. Одной из центральных работ выставки в Истре станет картина «Река Истра» из дома-музея А. П. Чехова в Ялте, подаренная Левитаном писателю, подчёркивается в сообщении.