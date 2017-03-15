К началу IV Транссибирского Арт-фестиваля полностью проданы 8 из 11 концертов
15.03.2017, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 15 марта в Новосибирске открывается IV Транссибирский Арт-Фестиваль. Средняя цена билетов на фестиваль в 2017 году была установлена существенно ниже цен предыдущего фестиваля. На данный момент полностью проданы 8 из 11 концертов Фестиваля, оставшиеся три концерта проданы более, чем на 80%.
«Наша особая благодарность руководству Фестиваля и Филармонии - почти 100% продаж, такого никогда не было, - сказал на пресс-конференции, посвященной открытию форума министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. – Отдельно хочу сказать про мастер-классы. Это большой вклад в наше будущее, самый серьёзный и верный шаг в этом направлении, который будем обязательно развивать. Мы обязательно будем поддерживать Фестиваль и далее, но я считаю, что полный зал на концертах и мастер-классах – это главный показатель нужности и важности проекта».
Фестиваль откроется программой из американской музыки в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Лоренса Фостера (США), ныне художественного руководителя Оперы и Филармонического оркестра Марселя. Солистка концерта-открытия, французская пианистка Дана Чиокарли, давшая днём ранее первый мастер-класс в рамках программы «Просто общайся со звездой!», поделилась своими впечатлениями: «Было очень заманчиво приехать посмотреть Сибирь, п.ч. все, что я знала о Сибири – это фильм Михалкова «Сибириада», и то, что здесь есть Брон и Репин. Мои ожидания полностью оправдались: холодно снаружи, тепло внутри. Замечательные молодые музыканты, участники мастер-классов - все горят, греют, искрят. И 400 гостей на мастер-классе – чего можно ещё желать?»
Завершая пресс-конференцию, Лоренс Фостер обратился к художественному руководителю Фестиваля Вадиму Репину: «У Вадима прекрасно получается делать Фестиваль. Я сам был директором Фестиваля Энеску в Бухаресте, и я знаю, что это такое. И по уровню и с точки зрения организации всё прекрасно. Единственное, за что можно было бы покритиковать – это за то, что он мало играет». На что Репин ответил: «Критика за моё малое участие звучит не первый раз, и я её принимаю – не хотел перегружать собой программу. На первом фестивале играл почти везде, на втором и третьем – тоже. В этом году взял тайм-аут, а на следующем фестивале, в год нашего пятилетия, врежем по полной».
Концерт-открытие Фестиваля посвящён 80-летию Новосибирской государственной филармонии, которая выступает ключевым партнёром проекта с первого года его существования.
«Наша особая благодарность руководству Фестиваля и Филармонии - почти 100% продаж, такого никогда не было, - сказал на пресс-конференции, посвященной открытию форума министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. – Отдельно хочу сказать про мастер-классы. Это большой вклад в наше будущее, самый серьёзный и верный шаг в этом направлении, который будем обязательно развивать. Мы обязательно будем поддерживать Фестиваль и далее, но я считаю, что полный зал на концертах и мастер-классах – это главный показатель нужности и важности проекта».
Фестиваль откроется программой из американской музыки в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Лоренса Фостера (США), ныне художественного руководителя Оперы и Филармонического оркестра Марселя. Солистка концерта-открытия, французская пианистка Дана Чиокарли, давшая днём ранее первый мастер-класс в рамках программы «Просто общайся со звездой!», поделилась своими впечатлениями: «Было очень заманчиво приехать посмотреть Сибирь, п.ч. все, что я знала о Сибири – это фильм Михалкова «Сибириада», и то, что здесь есть Брон и Репин. Мои ожидания полностью оправдались: холодно снаружи, тепло внутри. Замечательные молодые музыканты, участники мастер-классов - все горят, греют, искрят. И 400 гостей на мастер-классе – чего можно ещё желать?»
Завершая пресс-конференцию, Лоренс Фостер обратился к художественному руководителю Фестиваля Вадиму Репину: «У Вадима прекрасно получается делать Фестиваль. Я сам был директором Фестиваля Энеску в Бухаресте, и я знаю, что это такое. И по уровню и с точки зрения организации всё прекрасно. Единственное, за что можно было бы покритиковать – это за то, что он мало играет». На что Репин ответил: «Критика за моё малое участие звучит не первый раз, и я её принимаю – не хотел перегружать собой программу. На первом фестивале играл почти везде, на втором и третьем – тоже. В этом году взял тайм-аут, а на следующем фестивале, в год нашего пятилетия, врежем по полной».
Концерт-открытие Фестиваля посвящён 80-летию Новосибирской государственной филармонии, которая выступает ключевым партнёром проекта с первого года его существования.