К платформе дополненной реальности для музеев "Артефакт" подключились 8 музеев, еще 20 проводят тестирование системы
08.07.2017, 23:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства культуры Российской Федерации, которая проходит в государственном музее-заповеднике "Царское село", рассказал советник Министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков.
"В настоящее время к платформе дополненной реальности "Артефакт"подключены 8 наших музеев, в том числе Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, РОСФОТО, Музей военной формы одежды. Более чем в двадцати музеях ведутся работы в тестовом режиме", - отметил он, подчеркнув, что использование технологии возможно во всех российских музеях и не требует дополнительных затрат. "Нужны минимальные навыки, чтобы добавить информацию", - подчеркнул советник Министра.
Вадим Ваньков пояснил, что "посетители музеев, один раз установив мобильное приложение на смартфон, могут скачивать материалы выставок и получать возможность узнавать интересную информацию об экспонатах, всего лишь наведя камеру устройства на предмет".
"Приложение распознаёт экспонат и рассказывает о нём в деталях. При этом объём информации не ограничен и определяется самим музеем. Также не требуются QR-коды, цифры считывания, поэтому нет необходимости устанавливать рядом с экспонатами какие-либо этикетки", - подчеркнул Вадим Ваньков.
"В настоящее время к платформе дополненной реальности "Артефакт"подключены 8 наших музеев, в том числе Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, РОСФОТО, Музей военной формы одежды. Более чем в двадцати музеях ведутся работы в тестовом режиме", - отметил он, подчеркнув, что использование технологии возможно во всех российских музеях и не требует дополнительных затрат. "Нужны минимальные навыки, чтобы добавить информацию", - подчеркнул советник Министра.
Вадим Ваньков пояснил, что "посетители музеев, один раз установив мобильное приложение на смартфон, могут скачивать материалы выставок и получать возможность узнавать интересную информацию об экспонатах, всего лишь наведя камеру устройства на предмет".
"Приложение распознаёт экспонат и рассказывает о нём в деталях. При этом объём информации не ограничен и определяется самим музеем. Также не требуются QR-коды, цифры считывания, поэтому нет необходимости устанавливать рядом с экспонатами какие-либо этикетки", - подчеркнул Вадим Ваньков.
Источник: Министерство культуры РФ