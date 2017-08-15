К выходным в столицу придет 30-градусная жара
15.08.2017, 22:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жаркая погода без осадков ждёт москвичей в предстоящие выходные.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 сентября, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. Днём в субботу и воскресенье будет до 30 градусов выше нуля, а вот ночи станут немного холоднее - от 11 до 16 градусов.
Август может стать самым тёплым месяцем этого лета. В прошлые выходные средняя температура на четыре градуса превысила климатическую норму.
Такая погода может быть опасна для пожилых граждан и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуется пить больше воды, не забывать принимать назначенные врачом лекарства и не выходить на улицу с 12:00 до 17:00, когда солнце наиболее активно.
Ни в коем случае нельзя пить в жару сладкую газировку и алкоголь, в том числе пиво. Горячительные напитки только повышают температуру тела и способствуют быстрому выводу жидкости из организма.
Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей. Для защиты от прямых солнечных лучей стоит надеть головной убор или взять зонтик.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 сентября, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. Днём в субботу и воскресенье будет до 30 градусов выше нуля, а вот ночи станут немного холоднее - от 11 до 16 градусов.
Август может стать самым тёплым месяцем этого лета. В прошлые выходные средняя температура на четыре градуса превысила климатическую норму.
Такая погода может быть опасна для пожилых граждан и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуется пить больше воды, не забывать принимать назначенные врачом лекарства и не выходить на улицу с 12:00 до 17:00, когда солнце наиболее активно.
Ни в коем случае нельзя пить в жару сладкую газировку и алкоголь, в том числе пиво. Горячительные напитки только повышают температуру тела и способствуют быстрому выводу жидкости из организма.
Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей. Для защиты от прямых солнечных лучей стоит надеть головной убор или взять зонтик.