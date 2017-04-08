Как провести выходные в Москве
08.04.2017, 13:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сфотографироваться с Мойдодыром и Крокодилом Крокодиловичем, найти ответы на математические загадки и отыскать сокровища Дрейка, научиться управлять городской экономикой и "искупать" скульптуры в парке - как пройдут самые интересные события предстоящих выходных.
День рождения Корнея Чуковского
Дата: 8 апреля
Время: 15:00–17:00
Место: парк Победы на Поклонной горе, улица Братьев Фонченко, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
Фотозону с главными героями произведений Корнея Чуковского в честь 135-летия со дня его рождения установят на детской площадке парка Победы. Гости смогут сфотографироваться с Мойдодыром и Крокодилом Крокодиловичем, одетым в фиолетовое пальто и шляпу, увидят Солнце и Луну с лесенкой, которую обезьянки прибивают к небу.
В парке организуют и "фотосушку". На детской площадке натянут несколько верёвок, на которые прищепками прицепят более 50 иллюстраций из сказок Чуковского. Эти фото потом можно будет забрать.
Сотрудники библиотеки № 212 имени Т.Г. Шевченко подготовили игровое шоу и викторину по творчеству Корнея Чуковского с розыгрышем призов.
Все желающие поучаствуют в мастер-классах по изготовлению масок крокодилов и других животных в честь столетия сказки "Крокодил".
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Математические загадки
Дата: 8 апреля
Время: 16:00–17:30
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 12+
Для гостей парка прочитает лекцию Павел Сулимов, популяризатор математики и основатель IT-компании. Посетители будут разгадывать необычные математические загадки. Они узнают, как пройти по всем городским мостам Калининграда, не пересекая ни один из них дважды, и что должен сделать коммивояжёр, которому нужно проехать по пятнадцати городам Германии самым коротким путём.
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Для этого нужно прислать свои фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты с пометкой "Загадка".
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Концерт "Нам - 25!" детской школы искусств "Тутти"
Дата: 8 апреля
Время: 16:00–18:00
Место: творческий центр "Москворечье", Каширское шоссе, дом 52
Возрастные ограничения: 0+
Все коллективы детской школы искусств "Тутти" примут участие в праздничном концерте "Нам - 25!". На сцену выйдут большой концертный хор, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов "Народники", эстрадно-джазовый оркестр "Ретро", эстрадно-джазовая студия "Аккорд", ансамбль классического танца "Галатея", коллективы эстрадного танца Angel и "Миниатюра", лучшие фортепианные ансамбли и солисты-инструменталисты, а также выпускники школы.
Выставку работ воспитанников отделения изобразительного искусства организуют в фойе. Вход свободный.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Командный квест "Сокровище Дрейка"
Дата: 8 апреля
Время: 12:30–16:30
Место: Измайловский парк (Центральная площадь), Народный проспект, владение 17
Возрастные ограничения: 0+
Участникам квеста "Сокровище Дрейка" предстоит отправиться в удивительное путешествие, выполнить задания на смекалку и найти сундук с сокровищами. Команда, которая наберёт больше всего баллов, получит секретный главный приз. После квеста всех будет ждать горячий чай с печеньем.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Дни открытых дверей "Сто дорог - одна твоя"
Дата: 8 апреля
Время: 10:00–15:00
Место: площадки Московского дня профориентации
Возрастные ограничения: 0+
На 200 площадках 8, 15 и 22 апреля пройдёт Московский день профориентации. Он объединит 1000 мастерских и 20 тысяч участников. Управлять городской экономикой научат тех, кто присоединится к квестам "Школа юного инвестора" и "Конкуренция" или сыграет в настольную игру "Экономикус. Биржа торгов". Все желающие посетят мастер-классы, семинары и лекции, на которых будут говорить обо всём, начиная c архитектуры и заканчивая космическим машиностроением.
В 55 московских колледжах школьников познакомят с профессиями и расскажут о программах повышения квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке кадров. Будут работать тематические классы по технике, машиностроению, авиации безопасности, юриспруденции, информационным технологиям. Гости послушают лекции, посвящённые кулинарному мастерству и ресторанному бизнесу, индустрии моды и архитектуре. Всех желающих научат создавать пазлы в графическом редакторе CorelDraw, программировать станки, а также оценивать качество воздуха и воды.
Департамент по конкурентной политике представит бизнес-площадку образовательных проектов.
Ознакомиться с расписанием и содержанием профильных мастер-классов и зарегистрироваться на участие в них можно здесь. Участие бесплатное.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Субботник "За чистоту искусства"
Дата: 8 апреля
Время: 12:00–16:00
Место: парк искусств "Музеон", улица Крымский Вал, владение 2
Возрастные ограничения: 0+
Участники традиционного субботника "причешут" газоны, подметут дорожки и "искупают" скульптуры. Кто-то вымоет голову любимому писателю, кто-то потрёт спинку вождю мирового пролетариата, а с девяти самых хрупких экспонатов снимут защитные короба. Среди них "Рождение звука" Сергея Смурова, дуэт бюстов Ленина и Сталина из мрамора работы Залмана Виленского, деревянный "Мюнхгаузен" Равиля Хабибрахманова и "Буратино" Дмитрия Баженова.
Сбор гостей и выдача инвентаря - на площади около входа в парк со стороны Мароновского переулка.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
День казахской культуры
Дата: 8 апреля
Время: 13:00–19:00
Место: Дворец пионеров на Воробьёвых горах, улица Косыгина, дом 17
Возрастные ограничения: 0+
Началу нового года, которое совпадает с днём весеннего равноденствия, посвятят День казахской культуры. Гости увидят фильмы о традициях праздника, поиграют в национальные игры, поучаствуют в мастер-классах по народным промыслам и декоративно-прикладному искусству. Девушки продемонстрируют свои кулинарные таланты в конкурсе блюд национальной кухни. Дети посетят уголок сказок, мастер-класс по изготовлению карнавальных масок и поучаствуют в конкурсе рисунков "Весна моими глазами".
В фойе развернутся экспозиции интерьеров юрты, предметов быта, сувениров и изделий прикладного искусства, фотовыставка этнопарка "Кочевник". Все желающие поучаствуют в импровизированном концерте и увидят выступления коллективов художественной самодеятельности казахской общины. На сцену выйдут лауреаты Московского молодёжного фестиваля казахской песни "Алтын куз", ансамбль домбристов "Шабыт", фольклорно-хореографический ансамбль "Томирис" и группа "Яксарт". Завершится концерт награждением победителей конкурсов детского рисунка и блюд национальной кухни.
Праздник станет частью Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом - Москва".
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Экскурсия коллекционера Татьяны Макеевой
Дата: 9 апреля
Время: 15:00–16:30
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Экскурсию по выставке "Парк культуры и моды. Наряды прошлых лет в "Сокольниках"" проведёт коллекционер Татьяна Макеева. Она расскажет о дамских выходных нарядах, костюмах для купания и занятий спортом, обуви и редких аксессуарах. Изящные шляпки, миниатюрные сумочки, пояса и кошельки помогут погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи и узнать тайны женского гардероба XIX века. В коллекции Татьяны Макеевой более пяти тысяч экспонатов.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Подробности можно узнать по телефону: 8 (499) 393-92-22.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Турнир по дзюдо среди юношей в День космонавтики
Дата: 9 апреля
Время: 16:30–20:30
Место: спортивный комплекс "Конструктор", улица Большая Филёвская, дом 32
Возрастные ограничения: 12+
Соревноваться будут воспитанники спортивных клубов и секций Западного округа в возрастных категориях восемь - десять и 11–13 лет, занимающиеся дзюдо не менее шести месяцев. Почётными гостями станут известные спортсмены и жители округа.
Организатор состязаний - Центр физической культуры и спорта Западного округа столицы. Окружные соревнования по дзюдо, посвящённые Дню космонавтики, проводятся ежегодно.
День рождения Корнея Чуковского
Дата: 8 апреля
Время: 15:00–17:00
Место: парк Победы на Поклонной горе, улица Братьев Фонченко, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
Фотозону с главными героями произведений Корнея Чуковского в честь 135-летия со дня его рождения установят на детской площадке парка Победы. Гости смогут сфотографироваться с Мойдодыром и Крокодилом Крокодиловичем, одетым в фиолетовое пальто и шляпу, увидят Солнце и Луну с лесенкой, которую обезьянки прибивают к небу.
В парке организуют и "фотосушку". На детской площадке натянут несколько верёвок, на которые прищепками прицепят более 50 иллюстраций из сказок Чуковского. Эти фото потом можно будет забрать.
Сотрудники библиотеки № 212 имени Т.Г. Шевченко подготовили игровое шоу и викторину по творчеству Корнея Чуковского с розыгрышем призов.
Все желающие поучаствуют в мастер-классах по изготовлению масок крокодилов и других животных в честь столетия сказки "Крокодил".
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Математические загадки
Дата: 8 апреля
Время: 16:00–17:30
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 12+
Для гостей парка прочитает лекцию Павел Сулимов, популяризатор математики и основатель IT-компании. Посетители будут разгадывать необычные математические загадки. Они узнают, как пройти по всем городским мостам Калининграда, не пересекая ни один из них дважды, и что должен сделать коммивояжёр, которому нужно проехать по пятнадцати городам Германии самым коротким путём.
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Для этого нужно прислать свои фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты с пометкой "Загадка".
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Концерт "Нам - 25!" детской школы искусств "Тутти"
Дата: 8 апреля
Время: 16:00–18:00
Место: творческий центр "Москворечье", Каширское шоссе, дом 52
Возрастные ограничения: 0+
Все коллективы детской школы искусств "Тутти" примут участие в праздничном концерте "Нам - 25!". На сцену выйдут большой концертный хор, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов "Народники", эстрадно-джазовый оркестр "Ретро", эстрадно-джазовая студия "Аккорд", ансамбль классического танца "Галатея", коллективы эстрадного танца Angel и "Миниатюра", лучшие фортепианные ансамбли и солисты-инструменталисты, а также выпускники школы.
Выставку работ воспитанников отделения изобразительного искусства организуют в фойе. Вход свободный.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Командный квест "Сокровище Дрейка"
Дата: 8 апреля
Время: 12:30–16:30
Место: Измайловский парк (Центральная площадь), Народный проспект, владение 17
Возрастные ограничения: 0+
Участникам квеста "Сокровище Дрейка" предстоит отправиться в удивительное путешествие, выполнить задания на смекалку и найти сундук с сокровищами. Команда, которая наберёт больше всего баллов, получит секретный главный приз. После квеста всех будет ждать горячий чай с печеньем.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Дни открытых дверей "Сто дорог - одна твоя"
Дата: 8 апреля
Время: 10:00–15:00
Место: площадки Московского дня профориентации
Возрастные ограничения: 0+
На 200 площадках 8, 15 и 22 апреля пройдёт Московский день профориентации. Он объединит 1000 мастерских и 20 тысяч участников. Управлять городской экономикой научат тех, кто присоединится к квестам "Школа юного инвестора" и "Конкуренция" или сыграет в настольную игру "Экономикус. Биржа торгов". Все желающие посетят мастер-классы, семинары и лекции, на которых будут говорить обо всём, начиная c архитектуры и заканчивая космическим машиностроением.
В 55 московских колледжах школьников познакомят с профессиями и расскажут о программах повышения квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке кадров. Будут работать тематические классы по технике, машиностроению, авиации безопасности, юриспруденции, информационным технологиям. Гости послушают лекции, посвящённые кулинарному мастерству и ресторанному бизнесу, индустрии моды и архитектуре. Всех желающих научат создавать пазлы в графическом редакторе CorelDraw, программировать станки, а также оценивать качество воздуха и воды.
Департамент по конкурентной политике представит бизнес-площадку образовательных проектов.
Ознакомиться с расписанием и содержанием профильных мастер-классов и зарегистрироваться на участие в них можно здесь. Участие бесплатное.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Субботник "За чистоту искусства"
Дата: 8 апреля
Время: 12:00–16:00
Место: парк искусств "Музеон", улица Крымский Вал, владение 2
Возрастные ограничения: 0+
Участники традиционного субботника "причешут" газоны, подметут дорожки и "искупают" скульптуры. Кто-то вымоет голову любимому писателю, кто-то потрёт спинку вождю мирового пролетариата, а с девяти самых хрупких экспонатов снимут защитные короба. Среди них "Рождение звука" Сергея Смурова, дуэт бюстов Ленина и Сталина из мрамора работы Залмана Виленского, деревянный "Мюнхгаузен" Равиля Хабибрахманова и "Буратино" Дмитрия Баженова.
Сбор гостей и выдача инвентаря - на площади около входа в парк со стороны Мароновского переулка.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
День казахской культуры
Дата: 8 апреля
Время: 13:00–19:00
Место: Дворец пионеров на Воробьёвых горах, улица Косыгина, дом 17
Возрастные ограничения: 0+
Началу нового года, которое совпадает с днём весеннего равноденствия, посвятят День казахской культуры. Гости увидят фильмы о традициях праздника, поиграют в национальные игры, поучаствуют в мастер-классах по народным промыслам и декоративно-прикладному искусству. Девушки продемонстрируют свои кулинарные таланты в конкурсе блюд национальной кухни. Дети посетят уголок сказок, мастер-класс по изготовлению карнавальных масок и поучаствуют в конкурсе рисунков "Весна моими глазами".
В фойе развернутся экспозиции интерьеров юрты, предметов быта, сувениров и изделий прикладного искусства, фотовыставка этнопарка "Кочевник". Все желающие поучаствуют в импровизированном концерте и увидят выступления коллективов художественной самодеятельности казахской общины. На сцену выйдут лауреаты Московского молодёжного фестиваля казахской песни "Алтын куз", ансамбль домбристов "Шабыт", фольклорно-хореографический ансамбль "Томирис" и группа "Яксарт". Завершится концерт награждением победителей конкурсов детского рисунка и блюд национальной кухни.
Праздник станет частью Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом - Москва".
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Экскурсия коллекционера Татьяны Макеевой
Дата: 9 апреля
Время: 15:00–16:30
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Экскурсию по выставке "Парк культуры и моды. Наряды прошлых лет в "Сокольниках"" проведёт коллекционер Татьяна Макеева. Она расскажет о дамских выходных нарядах, костюмах для купания и занятий спортом, обуви и редких аксессуарах. Изящные шляпки, миниатюрные сумочки, пояса и кошельки помогут погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи и узнать тайны женского гардероба XIX века. В коллекции Татьяны Макеевой более пяти тысяч экспонатов.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Подробности можно узнать по телефону: 8 (499) 393-92-22.
Мойдодыр, "фотосушка" и "Сокровище Дрейка": как пройдут выходные в Москве. Официальный сайт Мэра Москвы
Турнир по дзюдо среди юношей в День космонавтики
Дата: 9 апреля
Время: 16:30–20:30
Место: спортивный комплекс "Конструктор", улица Большая Филёвская, дом 32
Возрастные ограничения: 12+
Соревноваться будут воспитанники спортивных клубов и секций Западного округа в возрастных категориях восемь - десять и 11–13 лет, занимающиеся дзюдо не менее шести месяцев. Почётными гостями станут известные спортсмены и жители округа.
Организатор состязаний - Центр физической культуры и спорта Западного округа столицы. Окружные соревнования по дзюдо, посвящённые Дню космонавтики, проводятся ежегодно.