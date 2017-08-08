ОРЕАНДА-НОВОСТИ Шедевры мировой классики прозвучат со сцены театра «Градский холл». Исполнят их музыканты камерного оркестра под руководством Константина Казначеева.

Коллектив был создан в сентябре 2015 года и сегодня является постоянно действующим оркестром театра.

Вместе с оркестром на сцену выйдут солистка театра «Градский холл» Елена Минина и артист театра, джазовый пианист Виталий Коваленко.

Елена Минина профессионально занимается вокалом с 2000 года. В 2013 году она окончила академию имени Гнесиных, а в 2008 году исполнила главную женскую роль в записи оперы Александра Градского «Мастер и Маргарита».