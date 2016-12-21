"Карамболь" покажет жителям Петербурга мюзикл "Иосиф и его удивительный плащ снов"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь» представляет зрителю первую российскую версию знаменитого бродвейского мюзикла « Иосиф и его удивительный плащ снов» (по соглашению с компанией «Really Useful Group» (Великобритания)).
Библейская история об Иосифе и его братьях - история о зависти, любви и прощении. Авторы мюзикла – композитор Эндрю Ллойд Уэббер и поэт-драматург Тим Райс - известные во всём мире создатели таких хитов жанра мюзикла как «Кошки», «Призрак оперы», рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» и др. Именно после выхода в свет «Иосифа» (1968г.) к молодым авторам пришёл первый настоящий успех. Произведение неоднократно перерабатывалось и, написанное первоначально как поп-кантата, в итоге превратилось в шоу.
В музыке «Иосифа» Э.Л. Уэббер использует самые различные жанры и стили – популярные мотивы шестидесятых, кантри, пародию на рок-н-ролл и шансон, балладу. Ирония и лирика тесно переплетены в этой истории, завоевавшей сердца зрителей многих стран.
В России мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов» ставится впервые. В проекте принимают участие артисты, оркестр и детская студия музыкального театра «Карамболь», а также звёзды мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга.
Худ. руководитель театра – заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут 12+
«Иосиф и его удивительный плащ снов»
(мюзикл в 2-х действиях)
22 декабря
ДК Горького 19-00
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии – Алексей Франдетти
Музыкальный руководитель спектакля- засл.деят. иск.России Ирина Брондз
Дирижёр-постановщик – Сергей Тарарин
Сценография – Тимофей Рябушинский
Костюмы– засл.худ.России Виктория Севрюкова
Хореография – Ирина Кашуба
Свет – Иван Виноградов