ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь» представляет зрителю первую российскую версию знаменитого бродвейского мюзикла « Иосиф и его удивительный плащ снов» (по соглашению с компанией «Really Useful Group» (Великобритания)).

Библейская история об Иосифе и его братьях - история о зависти, любви и прощении. Авторы мюзикла – композитор Эндрю Ллойд Уэббер и поэт-драматург Тим Райс - известные во всём мире создатели таких хитов жанра мюзикла как «Кошки», «Призрак оперы», рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» и др. Именно после выхода в свет «Иосифа» (1968г.) к молодым авторам пришёл первый настоящий успех. Произведение неоднократно перерабатывалось и, написанное первоначально как поп-кантата, в итоге превратилось в шоу.

В музыке «Иосифа» Э.Л. Уэббер использует самые различные жанры и стили – популярные мотивы шестидесятых, кантри, пародию на рок-н-ролл и шансон, балладу. Ирония и лирика тесно переплетены в этой истории, завоевавшей сердца зрителей многих стран.

В России мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов» ставится впервые. В проекте принимают участие артисты, оркестр и детская студия музыкального театра «Карамболь», а также звёзды мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга.

Худ. руководитель театра – заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз

Продолжительность спектакля 1 час 40 минут 12+





«Иосиф и его удивительный плащ снов»

(мюзикл в 2-х действиях)

22 декабря

ДК Горького 19-00

Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии – Алексей Франдетти

Музыкальный руководитель спектакля- засл.деят. иск.России Ирина Брондз

Дирижёр-постановщик – Сергей Тарарин

Сценография – Тимофей Рябушинский

Костюмы– засл.худ.России Виктория Севрюкова

Хореография – Ирина Кашуба

Свет – Иван Виноградов