Караоке-эксперимент был проведён в парке 8 марта и очень понравился посетителям. За один день гости «Сокольников» успели спеть мировые хиты с англичанами, немцами и французами. По итогам эксперимента караоке-марафон решили продлить.

Караоке-машина установлена в шатре на Фонтанной площади парка. Она состоит из большого экрана с динамиками и микрофоном, а также приставки с доступом к специальному мобильному приложению.

Как рассказал художественный руководитель парка «Сокольники» Андрей Копосов, каждый желающий сможет спеть любимую композицию бесплатно. У администратора можно выбрать конкретную песню или задать тему. В последнем случае сотрудник сам предложит композицию. Всего в списке более 800 тысяч треков.

«На экране появятся фотографии пользователей мобильного караоке-приложения из разных стран мира, готовых в режиме реального времени петь вместе с москвичами. Если пользователей, поющих ту же песню, в данный момент нет, приложение предложит исполнить композицию в унисон с теми, кто оставлял видеозапись своего выступления в памяти приложения», — пояснил Андрей Копосов.

Караоке в парке работает ежедневно с 14:00 до 20:00. Весь март посетители «Сокольников» смогут петь просто для удовольствия, а 1 и 2 апреля их ждут ещё и конкурсы. Профессиональное жюри выберет лучших исполнителей. Призы будут присуждать в разных номинациях. К примеру, наградят за лучшую песню на английском языке или лучший дуэт про любовь.