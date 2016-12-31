Карнавал, шествие с драконом, парад барабанщиков и джазовых Дедов Морозов - всё это ждёт москвичей в Новогоднюю ночь
31.12.2016, 09:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Последний день года. Часы бегут как минуты, идут последние приготовления: надо успеть выгладить скатерти и новогодние костюмы, завернуть подарки, нарезать салаты… Уже давно наряжена ёлка, приглашены гости и решено, как праздновать. А что если хочется веселья в шумной компании на свежем воздухе, но придумать программу вы не успели?
Тогда отправляйтесь в парк, на одну из окружных площадок или на ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество». Даже дорога будет праздничной: Новый год спустился в метро и принёс песни из советских и французских комедий и другие хиты. Школьники поздравляют москвичей стихотворениями, а от дикторов можно узнать размер самой большой снежинки в мире, имя автора первой новогодней открытки, а также где и когда слепили самого высокого в России снеговика.
Окружные площадки работают по одному графику. Что здесь делать? Участвовать в конкурсах и викторинах, смотреть выступления уличных театров, слушать вечерние концерты и танцевать на дискотеке. На сцену выйдут диджеи, группы «Челси», «На-На», «Бурито», «Ярилов зной», «Кватро» и другие. Гостей поздравят Дмитрий Харатьян, Валерия Ланская, Анастасия Стоцкая, Марк Тишман, Александр Панайотов, Никита Малинин, Юта, Дакота и другие артисты.
Мим-театр Kanikuly покажет спектакль «Зайцы на каникулах» — интерактивный микс из новогодних номеров. Уличный театр Freak Fabrik представит «Белую сказку» о городе, в который пришли волшебники, чтобы вернуть туда добро, а «Высокие братья & Tall Brothers» — постановку «Цирк весёлых отважных зайцев». Авторский театр «Эскизы в пространстве» приготовил шоу «Белый лес» на стыке визуального искусства и уличного театра, Chudaki покажут «Зимнее действо» о любви, волшебстве и борьбе со злодеями, а «Яркие люди» — «Оле-Лукойе».
ЦАО будет праздновать на Красной площади и Васильевском спуске. В Северо-Восточном округе центром гуляний станет аллея Космонавтов, в Северо-Западном — ландшафтный парк «Митино», в Западном — парк Олимпийской деревни и посёлок Внуково. Жителей ЮВАО ждут в парке Артёма Боровика, ЮЗАО — в детском ландшафтном парке «Южное Бутово», ЮАО — в парке «Борисовские пруды».
Северный округ отметит Новый год в парке «Ангарские пруды», Восточный — на Семёновской площади. В ТиНАО главной праздничной площадкой станет площадь перед домом культуры «Дружба» в посёлке ЛМС поселения Вороновского, а в ЗелАО — Центральная площадь перед культурным центром «Зеленоград».
Полюбоваться фейерверками можно будет во всех округах. Старт пиротехническим шоу в полночь даст Красная площадь, а через час шоу начнутся на остальных 29 площадках, 20 из которых в парках. В небо взметнутся красные, синие, зелёные, золотые и серебряные пионы и хризантемы, рассыплется целый листопад из сверкающих листьев, пальм, корон из «парчи», переливающихся золотом, серебром и пурпуром.
У московских парков на эту ночь особые планы. Известные диджеи и рэп-исполнители будут развлекать горожан в Парке Горького, где Ленинскую площадь превратят в танцпол со светодиодными экранами. В «Сокольниках» зазвучит музыка в стиле 1990-х, а в «Садовниках» и Измайловском парке — джаз. Поп-рок с элементами фанка услышат гости «Кузьминок», а любителей поп-музыки приглашает парк Победы.
Музыкальный калейдоскоп Сиреневого сада соберёт меломанов на концерт, на котором сыграют рок, джаз, танцевальные хиты разных лет, поп, блюз, соул и фанк. Перовский парк будет отмечать праздник в стиле ретро, а в «Филях» будут играть диско-хиты групп ABBA и Boney M. Музыка и театральные шоу ждут гостей «Красной Пресни».
В Таганском парке разразится битва в квиддич и заискрятся волшебные палочки на магических конкурсах. А сад «Эрмитаж» приглашает на бал со свечами, масками и веерами. Воронцовский парк в новогоднюю ночь превратится в Страну чудес: здесь будут пить чай с Безумным Шляпником, играть в шахматы с Белым Кроликом и смотреть файер-шоу. Парк 50-летия Октября соберёт зимних волшебников из разных стран — России, Италии, Финляндии, Америки и Франции.
В Лианозовском парке прогремит «Новогодний бум» с концертами, неоновым танцевальным шоу и дискотекой, а в «Северном Тушине» участники флешмоба станцуют с бенгальскими огнями. Темой праздничной ночи в Бабушкинском парке станет сюжет картины «Карнавальная ночь». На карнавале гости встретятся с главными героями ленты — товарищем Огурцовым и Леночкой Крыловой. Новогодняя ночь в Гончаровском парке пройдёт в стиле музыкальной киносказки «Чародеи» с неоновым шоу, выступлениями ходулистов и фокусников. В парках Олимпийской деревни и имени Артёма Боровика выступят танцевальные и вокальные коллективы, артисты уличных театров.
Кругосветным Новый год станет в саду имени Баумана, где гостей нарядят «в крапинку», как на Филиппинах, угостят грузинскими козинаками, попросят съесть 12 виноградинок, как в Испании, и дадут взорвать пару хлопушек, как в Берлине.
На катке на ВДНХ Новый год тоже отметят не один раз. За пять часов — с 22:00 до 02:00 — гости успеют побывать на карнавале в честь восхождения солнца, праздничном шествии с драконом, покататься на катке и стать участниками праздника в итальянском стиле и шотландской вечеринки.
Тогда отправляйтесь в парк, на одну из окружных площадок или на ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество». Даже дорога будет праздничной: Новый год спустился в метро и принёс песни из советских и французских комедий и другие хиты. Школьники поздравляют москвичей стихотворениями, а от дикторов можно узнать размер самой большой снежинки в мире, имя автора первой новогодней открытки, а также где и когда слепили самого высокого в России снеговика.
Окружные площадки работают по одному графику. Что здесь делать? Участвовать в конкурсах и викторинах, смотреть выступления уличных театров, слушать вечерние концерты и танцевать на дискотеке. На сцену выйдут диджеи, группы «Челси», «На-На», «Бурито», «Ярилов зной», «Кватро» и другие. Гостей поздравят Дмитрий Харатьян, Валерия Ланская, Анастасия Стоцкая, Марк Тишман, Александр Панайотов, Никита Малинин, Юта, Дакота и другие артисты.
Мим-театр Kanikuly покажет спектакль «Зайцы на каникулах» — интерактивный микс из новогодних номеров. Уличный театр Freak Fabrik представит «Белую сказку» о городе, в который пришли волшебники, чтобы вернуть туда добро, а «Высокие братья & Tall Brothers» — постановку «Цирк весёлых отважных зайцев». Авторский театр «Эскизы в пространстве» приготовил шоу «Белый лес» на стыке визуального искусства и уличного театра, Chudaki покажут «Зимнее действо» о любви, волшебстве и борьбе со злодеями, а «Яркие люди» — «Оле-Лукойе».
ЦАО будет праздновать на Красной площади и Васильевском спуске. В Северо-Восточном округе центром гуляний станет аллея Космонавтов, в Северо-Западном — ландшафтный парк «Митино», в Западном — парк Олимпийской деревни и посёлок Внуково. Жителей ЮВАО ждут в парке Артёма Боровика, ЮЗАО — в детском ландшафтном парке «Южное Бутово», ЮАО — в парке «Борисовские пруды».
Северный округ отметит Новый год в парке «Ангарские пруды», Восточный — на Семёновской площади. В ТиНАО главной праздничной площадкой станет площадь перед домом культуры «Дружба» в посёлке ЛМС поселения Вороновского, а в ЗелАО — Центральная площадь перед культурным центром «Зеленоград».
Полюбоваться фейерверками можно будет во всех округах. Старт пиротехническим шоу в полночь даст Красная площадь, а через час шоу начнутся на остальных 29 площадках, 20 из которых в парках. В небо взметнутся красные, синие, зелёные, золотые и серебряные пионы и хризантемы, рассыплется целый листопад из сверкающих листьев, пальм, корон из «парчи», переливающихся золотом, серебром и пурпуром.
У московских парков на эту ночь особые планы. Известные диджеи и рэп-исполнители будут развлекать горожан в Парке Горького, где Ленинскую площадь превратят в танцпол со светодиодными экранами. В «Сокольниках» зазвучит музыка в стиле 1990-х, а в «Садовниках» и Измайловском парке — джаз. Поп-рок с элементами фанка услышат гости «Кузьминок», а любителей поп-музыки приглашает парк Победы.
Музыкальный калейдоскоп Сиреневого сада соберёт меломанов на концерт, на котором сыграют рок, джаз, танцевальные хиты разных лет, поп, блюз, соул и фанк. Перовский парк будет отмечать праздник в стиле ретро, а в «Филях» будут играть диско-хиты групп ABBA и Boney M. Музыка и театральные шоу ждут гостей «Красной Пресни».
В Таганском парке разразится битва в квиддич и заискрятся волшебные палочки на магических конкурсах. А сад «Эрмитаж» приглашает на бал со свечами, масками и веерами. Воронцовский парк в новогоднюю ночь превратится в Страну чудес: здесь будут пить чай с Безумным Шляпником, играть в шахматы с Белым Кроликом и смотреть файер-шоу. Парк 50-летия Октября соберёт зимних волшебников из разных стран — России, Италии, Финляндии, Америки и Франции.
В Лианозовском парке прогремит «Новогодний бум» с концертами, неоновым танцевальным шоу и дискотекой, а в «Северном Тушине» участники флешмоба станцуют с бенгальскими огнями. Темой праздничной ночи в Бабушкинском парке станет сюжет картины «Карнавальная ночь». На карнавале гости встретятся с главными героями ленты — товарищем Огурцовым и Леночкой Крыловой. Новогодняя ночь в Гончаровском парке пройдёт в стиле музыкальной киносказки «Чародеи» с неоновым шоу, выступлениями ходулистов и фокусников. В парках Олимпийской деревни и имени Артёма Боровика выступят танцевальные и вокальные коллективы, артисты уличных театров.
Кругосветным Новый год станет в саду имени Баумана, где гостей нарядят «в крапинку», как на Филиппинах, угостят грузинскими козинаками, попросят съесть 12 виноградинок, как в Испании, и дадут взорвать пару хлопушек, как в Берлине.
На катке на ВДНХ Новый год тоже отметят не один раз. За пять часов — с 22:00 до 02:00 — гости успеют побывать на карнавале в честь восхождения солнца, праздничном шествии с драконом, покататься на катке и стать участниками праздника в итальянском стиле и шотландской вечеринки.