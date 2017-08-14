Каслинский завод отлил новый ансамбль для Кузбасса
14.08.2017, 22:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО "КЗАХЛ", входит в группу "Мечел") завершил работу над масштабным проектом, связанным с реконструкцией и благоустройством сквера по улице Юности в шахтёрском городе Междуреченске (Кузбасс, Кемеровская область). По заказу компании "Южный Кузбасс" и Группы "Мечел" каслинские мастера художественного литья создали ансамбль, который был торжественно открыт в рамках подготовки города к празднованию Дня шахтёра.
Сквер длиной 660 м и шириной 27 м теперь украшают две входные ажурные арки с монументальным барельефом небесной покровительницы горняков – Святой великомученицы Варвары (скульптор Наталия Куликова, Касли). На территории сквера установлено 22 каслинских фонарных столба, 16 скамеек и столько же урн, 2 литых угольных глыбы, доска почёта, украшенная специально разработанными рельефами и ажурными решётками. Территорию сквера опоясывает кружевная лента чугунного газонного ограждения. Ядром ансамбля является памятник "Шахтёр с сыном" (скульптор Ярослав Барков, Санкт-Петербург). Памятник представляет собой фигуру молодого шахтёра, подхватившего на руки маленького сына. Сцена встречи полна душевного тепла и обаяния, но при этом образ шахтёра наполнен героическим пафосом и внутренней значимостью.
"При выполнении подобных проектов мы стремимся к ансамблевости – стилистической согласованности всех литых компонентов благоустраиваемой территории. В сквере Междуреченска мы этого достигли", - подчеркнул генеральный директор ООО "Каслинский завод архитектурно-художественного литья" Владимир Киселёв.
Сквер длиной 660 м и шириной 27 м теперь украшают две входные ажурные арки с монументальным барельефом небесной покровительницы горняков – Святой великомученицы Варвары (скульптор Наталия Куликова, Касли). На территории сквера установлено 22 каслинских фонарных столба, 16 скамеек и столько же урн, 2 литых угольных глыбы, доска почёта, украшенная специально разработанными рельефами и ажурными решётками. Территорию сквера опоясывает кружевная лента чугунного газонного ограждения. Ядром ансамбля является памятник "Шахтёр с сыном" (скульптор Ярослав Барков, Санкт-Петербург). Памятник представляет собой фигуру молодого шахтёра, подхватившего на руки маленького сына. Сцена встречи полна душевного тепла и обаяния, но при этом образ шахтёра наполнен героическим пафосом и внутренней значимостью.
"При выполнении подобных проектов мы стремимся к ансамблевости – стилистической согласованности всех литых компонентов благоустраиваемой территории. В сквере Междуреченска мы этого достигли", - подчеркнул генеральный директор ООО "Каслинский завод архитектурно-художественного литья" Владимир Киселёв.
Источник: Мечел