ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каток на ВДНХ 2 января посетили 16 195 гостей. А Новый год здесь встретили около 10 тысяч человек.

В утренний сеанс, с 11:00 до 15:00, на лёд вышли 4237 посетителей. С 17:00 до 23:00 здесь покатались 11 958 человек. Всего на прокат выдали 6721 пару коньков.

В новогодние каникулы здесь можно встретить аниматоров в экстравагантных костюмах. Они фотографируются с гостями, устраивают конкурсы и соревнования. Кроме того, каждую пятницу профессиональные тренеры будут проводить уроки танцев на льду: 6 января состоится урок латино, 13-го — занятие, посвящённое европейскому стилю, 20-го — восточные танцы, а 27-го всех гостей ждёт тустеп на льду.

Для самых маленьких гостей организуют анимацию «Весёлые друзья». Яркий персонаж из любимого мультфильма в игровой форме поможет детям сделать свои первые шаги на льду. Программу можно будет посещать по выходным с 12:00 до 15:00.

По субботам с 10:00 до 12:00 и воскресеньям с 11:00 до 13:00 — зарядка на коньках. Фитнес для разогрева всех групп мышц будет чередоваться с танцевальными движениями под ритмичную музыку.

Желающим посетить каток на ВДНХ советуют заранее планировать своё время: самые популярные часы — с 17:00 до 20:00. Свободнее будет в первой половине дня и после 20:30.